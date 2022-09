W. Brytania: Pierwsze osoby w kolejce do pożegnania Elżbiety II; „Chcę złożyć królowej ostatni hołd. Była dla mnie inspiracją”

Jestem tu przede wszystkim dla naszej królowej; chcę złożyć jej ostatni hołd, była dla mnie inspiracją - powiedział w rozmowie z PAP Paul Ross, jedna z pierwszych osób w kolejce do Pałacu Westminsterskiego, w której ustawiają się chcący pożegnać zmarłą królową Elżbietę II.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Pierwsze osoby już od poniedziałku stoją przy Lambeth Bridge po drugiej stronie Tamizy, aby w środę - po kilkudziesięciu godzinach oczekiwania - przejść obok trumny zmarłej w czwartek królowej Elżbiety II.

"W ogóle mnie to nie przeraża" - odparł Ross, zapytany przez korespondenta PAP, jak podchodzi do faktu, że spędzi następne półtorej doby w oczekiwaniu nad brzegiem rzeki.

Ross, który dołączył do kolejki we wtorek po południu, pochodzi z Irlandii Północnej. W wieku 9 lat przyjechał do Anglii. Nie określa się jednak "ani jako Irlandczyk, ani Anglik, tylko jako Brytyjczyk". Wcześniej składał kwiaty w Green Park, gdzie tysiące Brytyjczyków przynosi je wraz z fotografiami, flagami, maskotkami i kartkami z podziękowaniami dla królowej.

"Chcę złożyć hołd królowej w najbardziej godny sposób - będąc tutaj, zamiast oglądać uroczystości w telewizji. Robiłem to przez ostatnie dni, w końcu powiedziałem sobie: wystarczy. Chcę zrobić to, co uważam za właściwe" - powiedział.

"Nie było mnie oczywiście na koronacji, ale chcę podkreślić, że królowa dotrzymała swojej obietnicy, co bardzo wiele dla mnie znaczy. Była zawsze na miejscu, nawet w najtrudniejszych czasach. Była dla nas wszystkich latarnią" - dodał.

Podkreślił, że bardzo zaimponowało mu to, że królowa pracowała do ostatnich swoich dni.

"Przez większość życia byłem pracoholikiem, więc to, że królowa wykonywała swoje obowiązki do końca, było dla mnie niesamowite" - powiedział Ross.

We wtorek po południu w kolejce było zaledwie kilkanaście osób, jednak szacuje się, że obok trumny z całem Elżbiety II w Westminster Hall będzie chciało przejść nawet milion.

Wzdłuż trasy kolejki zostały już rozstawione służby porządkowe; przyjęto, że będzie ona liczyć kilka kilometrów.

Trumna z ciałem królowej zostanie wystawiona w Pałacu Westminsterskim w środę po południu. Można będzie tam oddać hołd zmarłej monarchini do godz. 7.30 polskiego czasu w poniedziałek, czyli w dniu pogrzebu.

Z Londynu Marcin Furdyna