W. Brytania: Pierwsze osoby weszły do Pałacu Westminsterskiego, by oddać hołd zmarłej królowej

Chwilę po godz. 18 polskiego czasu pierwsze osoby weszły do Westminster Hall, gdzie wystawiona jest trumna z ciałem zmarłej brytyjskiej królowej Elżbiety II. Kolejka osób chcących oddać jej hołd już teraz liczy ok. 3,8 km.

W środę po południu trumna z ciałem królowej została w uroczystym kondukcie odprowadzona z Pałacu Buckingham do Pałacu Westminsterskiego, gdzie pozostanie do poniedziałku, czyli dnia pogrzebu. Do tego czasu mieszkańcy Wielkiej Brytanii mogą przechodząc koło trumny, by oddać hołd monarchini.

Jak szacują władze, przez ponad cztery dni, w czasie których trumna będzie wystawiona na widok publiczny, hołd królowej może chcieć oddać nawet milion osób. Pierwsze z nich ustawiły się w kolejce w poniedziałek po południu, czyli na ponad 48 godzin przed tym, jak rozpoczęto wpuszczanie do Pałacu Westminsterskiego.