W. Brytania: Pierwsze zamówione przez rząd respiratory będą gotowe w weekend

Pierwsze respiratory, które brytyjski rząd zamówił kilka dni temu od konsorcjum prywatnych firm, będą gotowe w ten weekend, a w przyszłym tygodniu zostaną przekazane publicznej służbie zdrowia NHS - poinformował we wtorek rząd.

Po wybuchu epidemii brytyjski premier Boris Johnson, mając świadomość, że w kraju jest zbyt mało respiratorów - było ich wówczas ok. 4,5 tys. - wezwał firmy przemysłowe, nawet te, które nie zajmują się produkcją sprzętu medycznego do rozpoczęcia produkcji tych urządzeń.

Kilkanaście firm podjęło wyzwanie i kilka dni temu rząd zamówił 10 tys. respiratorów od konsorcjum, które tworzą m.in. firmy Airbus, Ford, Siemens, Meggitt oraz zespoły Formuły 1 - McLaren i Mercedes. Równolegle swój projekt opracowuje producent odkurzaczy Dyson.

"Przez całą naszą historię brytyjska produkcja zawsze odpowiadała na wezwanie w czasach narodowej potrzeb. Respiratory są jednym z najbardziej skomplikowanych urządzeń medycznych, a prędkość i skala, z jaką rozwija się projektowanie i produkcja, są niezwykle inspirujące" - oświadczył we wtorek Michael Gove, kanclerz księstwa Lancaster, czyli minister bez teki w gabinecie Johnsona.

"W ten weekend pierwsze tysiące nowych respiratorów zejdą z linii produkcyjnej i zostaną dostarczone do NHS w przyszłym tygodniu. Stamtąd będą szybko rozesłane na pierwszą linię" - dodał.

Wprawdzie dziennik "Daily Mail" podał później, że ta pierwsza partia będzie wynosić zaledwie 30 sztuk, ale faktem jest, że Wielka Brytania faktycznie zdołała w ostatnim czasie zwiększyć liczbę posiadanych respiratorów, bo minister zdrowia Matt Hancock mówił kilka dni temu, że do dyspozycji lekarzy jest ich już ponad 8 tys.

Tymczasem minister finansów Rishi Sunak poinformował we wtorek o zwolnieniu z podatków importowych oraz VAT sprowadzanego spoza Unii Europejskiej sprzętu medycznego potrzebnego do walki z epidemią, czyli m.in. właśnie respiratorów, zestawów do przeprowadzania testów na obecność wirusa oraz odzieży ochronnej dla personelu medycznego.

Z kolei minister spraw wewnętrznych Priti Patel ogłosiła, że rząd automatycznie i bezpłatnie przedłuży wizy dla zagranicznych pracowników NHS (chodzi tylko o obywateli krajów objętych obowiązkiem wizowym). Dotyczy to ok. 2800 lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia, których wizy zezwalające na pracę miały upłynąć przed 1 października.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński