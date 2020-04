W.Brytania: Pierwszy przypadek koronawirusa na Falklandach

Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem stwierdzono na Falklandach – brytyjskim terytorium zamorskim na południowym Atlantyku - poinformowały w piątek miejscowe władze.

Pacjent przebywa obecnie w szpitalu, a jego stan zdrowia określany jest jako stabilny. Pierwsze objawy Covid-19 miał 31 marca, a test na obecność koronawirusa dał wynik pozytywny.

Falklandy to brytyjskie terytorium zamorskie, do którego prawa rości sobie także Argentyna. W 1982 roku doszło między obydwoma krajami do krótkiego konfliktu zbrojnego o wyspy.