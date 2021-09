W. Brytania: pierwszy raz ponad 1000 nielegalnych imigrantów w ciągu doby

Co najmniej tysiąc nielegalnych imigrantów przedostało się w poniedziałek do Wielkiej Brytanii przez kanał La Manche - podała stacja Sky News powołując się na relacje świadków. Byłby to absolutny dobowy rekord.

Największą dotychczas liczbą osób zanotowano 21 sierpnia, gdy do brzegu Wielkiej Brytanii przybiło lub przejętych na jej wodach terytorialnych zostało 30 łodzi, na pokładach których znajdowało się łącznie 828 nielegalnych imigrantów.

Był to kolejny już czwarty dobowy rekord tego lata. Pierwszy z serii zanotowano 19 lipca, gdy do brytyjskich brzegów przybiło 430 osób, 4 sierpnia było ich 482, a 12 sierpnia - 592.

Poniedziałkowa fala nielegalnych imigrantów jest związana z poprawą pogody na kanale La Manche. Przez ostatnie dwa tygodnie - do soboty włącznie - nie odnotowano żadnej próby przedostania się przez kanał, co było efektem niesprzyjających warunków atmosferycznych, podczas których przeprawianie się na małych łodziach lub pontonach byłoby zbyt niebezpieczne. Ale już w niedzielę do brytyjskich wybrzeży przybiły cztery łodzie ze 158 osobami na pokładzie.

Od początku roku - ale nie uwzględniając jeszcze niepotwierdzonej liczby z poniedziałku - do Wielkiej Brytanii tą drogą przedostało się ponad 12,5 tys. nielegalnych imigrantów, czyli o ok. 50 proc. więcej, niż w całym ubiegłym roku, który do tej pory był rekordowy, i ponad sześć razy więcej niż w 2019 r.

Ponadto, jak poinformował Dan O'Mahoney, specjalny pełnomocnik brytyjskiego rządu do walki z nielegalną imigracją na kanale La Manche, od początku tego roku udaremniono przedostanie się do Wielkiej Brytanii kolejnych 10 tys. osób, aresztowano prawie 300 przemytników, z których już 65 skazano.

Brytyjski rząd podkreśla, że przemytem ludzi zajmują się gangi przestępcze, a osoby, które im płacą, zwykle nie są tymi, które najbardziej potrzebują pomocy i mają faktyczne podstawy do azylu.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński