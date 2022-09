W. Brytania: Pierwszy raz w Irlandii Północnej więcej jest katolików niż protestantów

Po raz pierwszy w 101-letniej historii Irlandii Północnej mieszka w niej więcej katolików i osób wychowywanych w społeczności katolickiej niż protestantów lub osób wychowywanych w społeczności protestanckiej - pokazują opublikowane w czwartek wyniki spisu powszechnego z 2021 roku.

Jak podał północnoirlandzki urząd statystyczny NISRA, 45,7 proc. uczestników spisu uznaje się za katolików lub osoby wychowywane w społeczności katolickiej, a 43,5 proc. - za protestantów lub osoby wychowywane w społeczności protestanckiej. W poprzednim spisie w 2011 roku ze społecznością katolicką identyfikowało się 45,1 proc., z protestancką - 48,4 proc. i był to pierwszy przypadek, gdy odsetek ludności protestanckiej spadł poniżej 50 proc.

Na pytanie o tożsamość narodową 31,9 proc. mieszkańców odpowiedziało, że uważa się tylko za Brytyjczyków, 29,1 proc. - tylko za Irlandczyków, a 19,8 proc. - że ma tożsamość tylko północnoirlandzką. W porównaniu z 2011 rokiem spadła liczba osób uznających się wyłącznie za Brytyjczyków, natomiast więcej jest tych, którzy określają swoją tożsamość jako jednocześnie brytyjską i północnoirlandzką - 8 proc.

Zeszłoroczny spis był pierwszym przeprowadzonym po referendum z 2016 roku, gdy większość mieszkańców Zjednoczonego Królestwa opowiedziała się za wystąpieniem kraju z Unii Europejskiej, choć w Irlandii Północnej, podobnie jak w Szkocji, przewagę mieli zwolennicy pozostania w UE.

Z danych wynika, że w dniu przeprowadzania spisu - 21 marca 2021 roku - populacja Irlandii Północnej liczyła 1,903 mln mieszkańców i była najwyższa w historii. Stanowiła ona 2,8 proc. populacji Zjednoczonego Królestwa oraz 27,5 proc. populacji wyspy Irlandia. Od czasu poprzedniego spisu zwiększyła się o 92,2 tys., czyli o 5 proc.

W porównaniu z poprzednim spisem zwiększył się odsetek mieszkańców Irlandii Północnej urodzonych poza tą prowincją - z 11 proc. do 13,5 proc., odsetek osób, dla których angielski nie jest pierwszym językiem - z 3,1 proc. do 4,6 proc., a także odsetek osób należących do mniejszości etnicznych - stanowią oni 3,4 proc. populacji, czyli dwa razy więcej niż 10 lat wcześniej i cztery razy więcej niż w 2001 roku. Najbardziej rozpowszechnionym innym niż angielski pierwszym językiem pozostaje polski - wskazało tak 1,1 proc. mieszkańców.