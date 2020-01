W. Brytania planuje ostrzejsze sankcje wobec winnych łamania praw człowieka

Wielka Brytania po brexicie planuje wprowadzenie znacznie ostrzejszego systemu sankcji wobec osób odpowiedzialnych za łamanie praw człowieka - podał w piątek "Financial Times". W pierwszej kolejności objęci nimi mają być obywatele Rosji, Korei Płn. i Libii.

Jak pisze "FT", minister spraw zagranicznych Dominic Raab, będący z wykształcenia prawnikiem zajmującym się prawami człowieka, zamierza w lutym przedstawić szczegóły nowego systemu sankcji, a następnie opublikować listę osób, których aktywa w Wielkiej Brytanii zostaną zamrożone.

Według źródeł rządowych w pierwszej grupie osób objętych sankcjami mają znaleźć się obywatele Rosji, Korei Północnej i Libii. Możliwe też, że w wraz z nimi na listę trafią obywatele Arabii Saudyjskiej odpowiedzialni za zabójstwo dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego w 2018 r.

Raab uważa, że wystąpienie z Unii Europejskiej pozwoli Wielkiej Brytanii na bardziej zdecydowane przeciwdziałanie łamaniu praw człowieka na świecie i chce współpracować w tej sprawie z Kanadą i Stanami Zjednoczonymi, które mają znacznie ostrzejsze systemy sankcji niż UE.

Szef brytyjskiej dyplomacji chce także, aby nowy system sankcji pokazywał, że Wielka Brytania po brexicie zamierza odgrywać wiodącą rolę w świecie. Ma to także rozwiać obawy tych, którzy obawiają się, iż Londyn, dążąc do szybkiego zawarcia nowych umów handlowych, będzie przymykał oczy na kwestie praw człowieka.

"Nasza wspólna misja w świecie nie ogranicza się do handlu i bezpieczeństwa - to także wspólna misja, aby służyć jako siła na rzecz dobra. Będziemy ściśle współpracować z Kanadą, aby pociągnąć do odpowiedzialności osoby winne najgorszych naruszeń praw człowieka na świecie" - powiedział Raab po rozmowach z kanadyjskim ministrem spraw zagranicznych Francois-Philippe'em Champagne'em.

Raab przyznał, że Kanada i USA znacznie wyprzedzają Wielką Brytanię, jeśli chodzi o nakładanie sankcji na osoby odpowiedziane za łamanie praw człowieka, choć Londyn przyjął już prawa wzorowane na amerykańskiej ustawie Magnitskiego. Pozwala ona na zamrażanie aktywów i wprowadzanie zakazu wjazdu do kraju dla osób oskarżonych o morderstwa, torturowanie czy niehumanitarne traktowanie innych.

Przed miesiącem ministrowie spraw zagranicznych UE zgodzili się na rozpoczęcie prac nad prawem, które byłoby unijnym odpowiednikiem ustawy Magnitskiego. Ale Raab przekonuje, że nowy brytyjski system sankcji pozwoli Wielkiej Brytanii na szybsze i bardziej zdecydowane działania, niż gdyby miała uzgadniać je z 27 pozostałymi państwami członkowskimi UE. Zwłaszcza że takie kraje, jak Włochy, Grecja i Cypr, które mają bliskie powiązania z Moskwą, tradycyjnie sprzeciwiają się zaostrzaniu sankcji wobec Rosji.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński