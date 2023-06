W. Brytania: Po aresztowaniu swej liderki niepodległościowa SNP traci w sondażach, ale poparcie dla secesji Szkocji się nie zmienia

Aresztowanie Nicoli Sturgeon, byłej pierwszej minister (premier) Szkocji i byłej liderki Szkockiej Partii Narodowej (SNP) oraz trwające śledztwo w sprawie nieprawidłowości finansowych w tej partii mocno odbija się na jej notowaniach, ale nie wpływa na poparcie dla niepodległości - wynika z sondaży.

Nicola Sturgeon, która przez ponad osiem lat stała na czele szkockiego rządu i SNP, aresztowana została w poprzednią niedzielę, 11 czerwca. W kwietniu w ramach tego samego śledztwa, które dotyczy losów ponad 600 tys. funtów przeznaczonych na kampanię na rzecz niepodległości, aresztowani zostali też mąż Sturgeon, Peter Murrell, który przez wiele lat był dyrektorem wykonawczym SNP, a dwa tygodnie później również były skarbnik partii Colin Beattie. Cała trójka została później zwolniona bez postawienia zarzutów w oczekiwaniu na dalsze dochodzenie, co oznacza, że mogą być ponownie aresztowani.

Dochodzenie policyjne i aresztowania coraz mocniej odbijają się na notowaniach SNP. Gdyby wybory do Izby Gmin odbyły się teraz, SNP zdobyłaby tylko 21 spośród 59 przypadających na Szkocję mandatów, czyli mniej niż połowę tego, co uzyskała w 2019 r. (48 mandatów) - wynika z sondażu ośrodka Panelbase dla "The Sunday Times", pierwszego, który został przeprowadzony po aresztowaniu Sturgeon. Byłby to najgorszy wynik SNP w wyborach do Izby Gmin od 2010 r. i pierwszy przypadek od tego samego czasu, by SNP nie miała największego odsetka szkockich mandatów.

Najwięcej szkockich mandatów zdobyłaby Partia Pracy - 26 - dla której byłby to ogromny przyrost, bo w 2019 r. wygrała ona tylko w jednym okręgu. Taki wynik znacząco zwiększyłby szanse laburzystów na bezwzględną większość w Izbie Gmin. Pozostałe mandaty w Szkocji uzyskałyby Partia Konserwatywna - 7, oraz Liberalni Demokraci - 5. Jeśli chodzi o poparcie dla poszczególnych partii, to w ciągu ostatnich trzech miesięcy laburzyści dogonili SNP i na obie partie zagłosowałoby obecnie po 34 proc. badanych.

Równocześnie ten sam sondaż pokazuje, że śledztwo i aresztowania w SNP w niewielkim stopniu wpływają na poparcie dla niepodległości Szkocji. Za tym rozwiązaniem opowiedziało się 44 proc. pytanych, przeciwko - 50 proc., i jest to podobna różnica jak w innych sondażach w ostatnich kilku miesiącach. To wskazuje, że wyborcy opowiadający się za niepodległością przestają postrzegać SNP jako jedyną partię mogącą to osiągnąć.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński