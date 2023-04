W. Brytania: Po nieudanej próbie rakiety kosmicznej Virgin Orbit złożyła wniosek o ochronę przed wierzycielami

Firma Virgin Orbit, która planowała na zasadach komercyjnych wysyłać rakiety w przestrzeń kosmiczną, złożyła do sądu w amerykańskim stanie Delaware wniosek o ochronę przed wierzycielami, co w praktyce oznacza bankructwo – poinformowano we wtorek.

Na początku stycznia Virgin Orbit - spółka zależna Virgin Group, konglomeratu należącego do brytyjskiego miliardera Richarda Bransona - podjęła pierwszą w historii próbę wystrzelenia rakiety kosmicznej z terytorium Europy Zachodniej, jednak zakończyła się ona fiaskiem. Wprawdzie specjalnie przystosowany do nowej roli Boeing 747, który wystartował z portu kosmicznego w Kornwalii, wyniósł rakietę LauncherOne w przestrzeń kosmiczną, ale już po odłączeniu się jej od samolotu doszło do przedwczesnego wyłączenia i rakieta nie weszła na zakładaną orbitę.

Kilka dni później Virgin Orbit oświadczyła, że ma nadzieję na podjęcie kolejnej próby ze Spaceport Cornwall jeszcze w tym roku, ale w miniony weekend, w z związku z tym, że nie udało się jej pozyskać nowych inwestorów, poinformowała o wstrzymaniu działalności na dającą się przewidzieć przyszłość oraz o zwolnieniu 85 proc. pracowników.

"Chociaż podjęliśmy ogromne wysiłki, aby rozwiązać problem naszej sytuacji finansowej i zabezpieczyć dodatkowe finansowanie, ostatecznie musimy zrobić to, co jest najlepsze dla firmy. Wierzymy, że najnowocześniejsza technologia startowa, którą stworzył ten zespół, spotka się z szerokim odzewem nabywców, gdy będziemy kontynuować proces sprzedaży firmy" - oświadczył dyrektor wykonawczy Virgin Orbit Dan Hart.

Firma Virgin Orbit została utworzona w 2017 r. poprzez wydzielenie z innej spółki konglomeratu Bransona, Virgin Galactic, która zajmuje się turystyką kosmiczną.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński