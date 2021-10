W. Brytania: Po obfitych opadach w południowej Szkocji powodzie i podtopienia

Południowa Szkocja i północno-zachodnia Anglia zmagają się z powodziami i podtopieniami będącymi efektem ulewnych deszczy, które od kilku dni spadają na tych obszarach.

Najtrudniejsza sytuacja jest w dwóch najbardziej wysuniętych na południe jednostkach administracyjnych Szkocji - Dumfries and Galloway oraz Scottish Borders. W miejscowości Annan przechodząca przez nią wezbrana rzeka o tej samej nazwie porwała dwa mosty dla pieszych, w tym jeden zabytkowy z końca XIX wieku, w Dumfries policja w czwartek wieczorem ewakuowała cztery osoby z zalanych przez wodę budynków, a w Hawick część mieszkańców musiała opuścić domy i ocenia się, że nawet 500 budynków może być uszkodzonych przez wodę.

Nadal są poważne zakłócenia w transporcie kolejowym, zarówno w Szkocji, jak i pomiędzy Szkocją a Anglią. Ze względu na możliwe uszkodzenia wiaduktu kolejowego w Annan do odwołania nie kursują pociągi między Dumfries a Carlisle w angielskim hrabstwie Cumbria, a opóźnione i odwołane pociągi są m.in. na trasach z Glasgow do Edynburga i z Glasgow do Aberdeen.

Ponieważ opady przesuwają się na południe, sytuacja poprawiła się w Glasgow, gdzie ulewne deszcze spadły w środę wieczorem oraz w nocy ze środy na czwartek i gdzie w niedzielę zacznie się ONZ-owska konferencja klimatyczna COP26. Przyjechać na nią ma ponad 25 tys. delegatów. Jednak wydane przez brytyjski urząd meteorologiczny Met Office ostrzeżenia w związku z silnymi opadami w przypadku Glasgow oraz południowo-zachodniej Szkocji pozostają w mocy do soboty włącznie.