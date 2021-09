W. Brytania: Po raz pierwszy od marca dobowa liczba zgonów przekroczyła 200

Po raz pierwszy od 9 marca dobowa liczba zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii zgonów z powodu Covid-19 przekroczyła 200, a liczba osób pod respiratorami po raz pierwszy od 15 marca jest wyższa niż 1000 - wynika z opublikowanych w środę danych.

Bilans nowo zarejestrowanych zgonów - 207 - jest aż o 58 wyższy od tego sprzed tygodnia, ale ten wzrost do pewnego stopnia jest efektem statystycznym. W statystykach, w których uzupełniane są dane z minionego weekendu, czyli zazwyczaj w tych podawanych we wtorki, zawsze następuje duży skok. Ponieważ miniony weekend był w Wielkiej Brytanii przedłużony i wolny od pracy był również poniedziałek, rodowy bilans uzupełnia zaległe zgony i to z trzech, a nie dwóch dni. Stąd tak duży wzrost.

Jeśli chodzi o zgony, łączna ich liczba zarejestrowana w ciągu ostatnich siedmiu dni - 739 - spadła w porównaniu z poprzednimi siedmioma. Spadek jest wprawdzie minimalny, bo tylko o 0,5 proc., ale jeszcze w zeszłym tygodniu odnotowywane były kilku- i kilkunastoprocentowe wzrosty.

Zmniejszyła się również łączna liczba zakażeń wykrytych w ciągu ostatnich siedmiu dni - 236,6 tys. - w stosunku do poprzednich siedmiu. W tym przypadku spadek jest jeszcze mniejszy - 0,2 proc. - ale to pierwszy przypadek od czterech tygodni, by w ogóle miał on miejsce. W trakcie minionej doby wykryto prawie 35,7 tys. nowych zakażeń - o 154 mniej niż w poprzednią środę.

Zaniepokojenie budzi natomiast liczba pacjentów przyjmowanych do szpitali. W minionym tygodniu po raz pierwszy od pół roku zdarzyło się, by w ciągu jednej doby hospitalizowano ponad 1000 osób, łączna liczba przebywających w szpitalach - 7598 - jest najwyższa od 12 marca, a we wtorek podłączonych do respiratora było 1014 osób, najwięcej od 15 marca.

Od początku pandemii w Wielkiej Brytanii wykryto ponad 6,82 mln zakażeń (co jest piątym najwyższym bilansem na świecie), z powodu których zmarły 132 742 osoby (co z kolei jest ósmym najwyższym wynikiem).

Pierwszą dawkę szczepionki przeciw Covid-19 przyjęło do tej pory prawie 48,1 mln osób, a obie - 42,9 mln osób. Stanowi to odpowiednio 88,5 proc. oraz 78,9 proc. mieszkańców powyżej 16. roku życia.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński