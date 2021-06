W. Brytania: Po raz pierwszy od ponad 150 lat zauważono sępa egipskiego

Po raz pierwszy od ponad 150 lat w Wielkiej Brytanii zauważono przebywającego na wolności sępa egipskiego, który znany jest m.in. z hieroglifów - podała we wtorek stacja BBC News.

Ptak został zauważony na leżących u wybrzeży Kornwalii wyspach Scilly - w poniedziałek w miejscowości St Mary's, a we wtorek - w Tresco. Jak przypuszczają ornitolodzy, ptak mógł przybyć z północnej Francji.

Do tej pory w Wielkiej Brytanii odnotowano dwa potwierdzone przypadki zaobserwowania sępa egipskiego - w 1825 r. w hrabstwie Somerset i w 1868 r. w hrabstwie Essex.

"Jeśli okaże się, że jest to dziko żyjący osobnik, będzie to pierwsze wystąpienie tego gatunku od 150 lat, może trochę dłużej. Jest to niezwykle rzadkie zjawisko. Myślę, że ludzie będą przyjeżdżać, aby go zobaczyć, bo to zdarza się raz na 100 lat" - powiedział Stuart Bearhop, prof. ekologii z Uniwersytetu w Exeter. Jak dodał, sądzi, że ptak pochodzi z Francji i podczas migracji z jakiegoś powodu stracił orientację.

Jak poinformowało biuro promocji turystyki wysp Scilly, na liczący 2200 mieszkańców archipelag już przyjechało ok. 40 osób pasjonatów ornitologii.

Sęp egipski (łac. Neophron percnopterus percnopterus), nazywany też ścierwnikiem i białosępem, jest gatunkiem zagrożonym. W Europie występuje jedynie w południowej części kontynentu, stosunkowo najczęściej w Hiszpanii. Jest jednym z nielicznych ptaków drapieżnych, o których wiadomo, że potrafią używać narzędzi do polowania, np. przy pomocy kamieni rozbija strusie jaja.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński