W. Brytania: Pociąg osobowy wykoleił się w Szkocji

Pociąg osobowy wykoleił się w środę rano w pobliżu Aberdeen w północno-wschodniej Szkocji. Na razie nie ma informacji o ewentualnych ofiarach, jednak szefowa szkockiego rządu Nicola Sturgeon określiła na Twitterze zdarzenie jako bardzo poważne.

Jak relacjonują media, na miejscu jest ok. 30 pojazdów służb ratunkowych oraz straży pożarnej. W rejonach, gdzie doszło do wypadku, padały w ostatnich godzinach ulewne deszcze, co mogło być przyczyną wypadku.