W. Brytania: Poczta zaprezentowała pierwsze znaczki z portretem Karola III

Brytyjska poczta, Royal Mail, zaprezentowała w środę pierwsze znaczki z wizerunkiem króla Karola III. Trafią do sprzedaży 4 kwietnia, ale te z portretem zmarłej Elżbiety II nadal będą w użyciu, do czasu wyczerpania ich zapasów.

Znaczki są bardzo minimalistyczne w formie - znajduje się na nich tylko głowa monarchy, zgodnie z tradycją zwrócona w lewo, oraz oznaczenie czy są one przeznaczone na listy pierwszej, czy drugiej klasy. Podobnie minimalistyczne były znaczki z wizerunkiem Elżbiety II, ale królowa była w koronie. Ponieważ Karol III jest bez korony, na znaczku nie ma żadnego monarszego symbolu.

Tak jak w przypadku tych z portretem Elżbiety II, których wzór praktycznie się nie zmienił od 1967 roku, nie ma na znaczkach też nazwy kraju, co jest jednym z niewielu takich przypadków na świecie.

Na nowo zaprezentowanych znaczkach użyty został ten sam portret Karola III autorstwa Martina Jenningsa, który znajduje się na wprowadzanych stopniowo do obiegu monetach. Król osobiście zatwierdził wzór nowych znaczków. "Z informacji, którą otrzymaliśmy wynikało, że chciałby, aby były one proste. To bardzo ludzki wizerunek, bez upiększeń" - powiedział dyrektor ds. zewnętrznych Royal Mail, David Gold.

Poinformował on również, że król dał jasne wytyczne, iż chce, aby całe zapasy znaczków z portretem Elżbiety II nie poszły na przemiał, lecz zostały wykorzystane, niezależnie od tego, ile to potrwa. To oznacza, że po 4 kwietnia będą mogły być używane równolegle te z wizerunkami obecnego króla i jego zmarłej w zeszłym roku matki.

Karol III jest siódmym brytyjskim monarchą na znaczkach pocztowych. Jako pierwsza na znaczku pocztowym znalazła się w 1840 roku królowa Wiktoria.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński