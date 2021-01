W. Brytania: Podawanie dwóch dawek szczepionki na Covid-19 od różnych producentów niezalecane

Podawanie dwóch dawek szczepionki przeciw koronawirusowi od dwóch różnych producentów jest niezalecane, chyba że nie ma innej możliwości - napisała w wydanej w sobotę rekomendacji brytyjska rządowa agencja Public Health England.

Rekomendacja została wydana w związku z tym, że w poniedziałek w Wielkiej Brytanii do użycia wchodzi druga szczepionka przeciw Covid-19 - opracowana przez firmę AstraZeneca i Uniwersytet Oksfordzki. Od 8 grudnia używana już jest szczepionka firm Pfizer i BioNTech. W obu przypadkach Wielka Brytania jako pierwsza na świecie dopuściła je do użytku.

W przypadku obu szczepionek dla pełnej ochrony pacjenta wymagane jest podanie dwóch dawek. Według wydanej rekomendacji, druga dawka od innego producenta nie jest zalecana, z wyjątkiem rzadkich sytuacji, jeśli szczepionka od pierwszego nie byłaby dostępna albo nie wiadomo było, którą dawkę podano przy pierwszym szczepieniu.

"Nie rekomendujemy mieszania szczepionek przeciw Covid-19 - jeśli pierwsza z dawek była od Pfizera, nie należy podawać drugiej od AstraZenca i odwrotnie. Mogą być wyjątkowo rzadkie sytuacje, w których ta sama szczepionka nie jest dostępna lub nie wiadomo, którą pacjent otrzymał. Powinny zostać podjęte wszelkie wysiłki, by podać tę samą, ale jeśli nie jest to możliwe, lepiej podać drugą dawkę innej szczepionki niż nie podać jej wcale" - powiedziała w stacji Sky News Mary Ramsay, szefowa departamentu szczepień w Public Health England.

Pfizer zaleca, by drugą dawkę podawać po trzech tygodniach, jednak w środę brytyjska komisja ds. szczepień JCVI zarekomendowała, że zaszczepienie jak największej liczby osób pierwszą dawką powinno mieć priorytet przed podaniem drugiej dawki tym, którzy już otrzymali pierwszą. Jak wyjaśniono, zarówno w przypadku produktu Pfizera, jak i AstraZeneca, już po przyjęciu pierwszej dawki budowany jest wysoki poziom odporności. Według nowych zaleceń, w przypadku szczepionki Pfizera i BioNTech druga dawka może być podawana od 3 do 12 tygodni po pierwszej, zaś w przypadku szczepionki AstraZeneca - od 4 do 12 tygodni po pierwszej.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński