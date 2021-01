W. Brytania: Podejrzana paczka w fabryce produkującej szczepionki AstraZeneca (aktualizacja)

Fabryka w północnej Walii, w której odbywa się ostatnia faza produkcji szczepionki firmy AstraZeneca przeciw Covid-19, została częściowo ewakuowana w środę po otrzymaniu podejrzanej paczki.

W znajdującej się na terenie parku przemysłowego w Wrexham zakładzie firmy Wockhardt UK odbywa się ostatnia faza produkcji szczepionki firmy AstraZeneca - jest ona umieszczana jest we fiolkach i pakowana.

"Wockhardt UK w Wrexham otrzymał dziś rano podejrzaną paczkę na teren zakładu. Wszystkie odpowiednie władze zostały natychmiast powiadomione i zaangażowane. Na podstawie opinii ekspertów przeprowadziliśmy częściową ewakuację obiektu do czasu przeprowadzenia pełnego dochodzenia. Bezpieczeństwo naszych pracowników i ciągłość biznesowa pozostają najważniejsze" - poinformowała firma w wydanym oświadczeniu.

"Obecnie mamy do czynienia z trwającym incydentem na terenie parku przemysłowego we Wrexham" - poinformowała lokalna policja, dodając, że postronni ludzie powinni unikać tego obszaru. Policja potwierdziła też podaną wcześniej przez BBC informację, że do zakładu wysłano policyjną jednostkę saperów.

Zgodnie z umową zawartą z brytyjskim rządem AstraZeneca ma zapewnić Wielkiej Brytanii 100 milionów dawek szczepionki, która została opracowana wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Obecnie firma jest w sporze z Unią Europejską z powodu zapowiedzi zmniejszenia dostawy szczepionki na tamtejszy rynek, co jest efektem problemów produkcyjnych w jej fabryce w Belgii.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński