W. Brytania: Podziękowania dla publicznej służby zdrowia w 72. rocznicę jej powołania

Brytyjczycy wyszli w niedzielę po południu na ulice i przed domy, by w 72. rocznicę powstania publicznej służby zdrowia NHS podziękować oklaskami jej pracownikom. Specjalne przesłania wideo nagrali premier Boris Johnson i następca tronu książę Karol.

Oklaski dla NHS były wzorowane na akcji Clap of Carers - podziękowaniach dla kluczowych pracowników, które co czwartek przez 10 najgorszych tygodni epidemii koronawirusa Brytyjczycy składali tym osobom, których praca zapewniała funkcjonowanie państwa. Inicjatorka tamtej akcji, mieszkająca w Londynie Holenderka Annemarie Plas, w niedzielę dołączyła do Johnsona przed jego rezydencją na Downing Street.

"Dziękuję całej rodzinie NHS i wszystkim naszym opiekunom za wszystko, co zrobiliście i nadal robicie, aby utrzymać nas w dobrej kondycji i pod dobrą opieką. W ciągu tych kilku ostatnich miesięcy, a właściwie ostatnich 72 lat, reprezentowaliście to, co najlepsze w tym kraju. Nasza wdzięczność dla was będzie wieczna" - napisał na Twitterze brytyjski premier.

Wcześniej nagrał specjalne przesłanie wideo. "W tym roku byliśmy świadkami nie tylko największego wyzwania, przed jakim kiedykolwiek stanęła NHS, ale także bezprecedensowego okazania uczuć i wsparcia dla tej instytucji" - mówił Johnson, dodając, że on sam zawdzięcza życie pracownikom NHS, którzy opiekowali się nim, gdy pod koniec marca trafił na intensywną terapię z powodu koronawirusa.

Podobne przesłanie nagrał książę Karol, który również był zakażony koronawirusem, ale w jego przypadku wystarczyła izolacja w domu. "Wszystkim, którzy dali tak wiele w obliczu obecnego zagrożenia, chcę tylko powiedzieć, że to wy byliście naszą tarczą. To wasze ręce nas podtrzymały. Pomimo wszystkiego, co trzeba było znieść, istnieje głęboki powód do wdzięczności i prawdziwy powód do dumy" - mówił.

W akcji bicia oklasków uczestniczyli także: lider opozycyjnej Partii Pracy Keir Starmer, szefowie rządów Szkocji - Nicola Sturgeon i Walii - Mark Drakeford, a także m.in. Tom Moore, stuletni weteran, który zebrał w internecie dla NHS ponad 32 miliony funtów, oraz piłkarze przed niedzielnymi meczami i setki tysięcy zwykłych Brytyjczyków.

NHS została założona 5 lipca 1948 r. przez Aneurina Bevana, który był wówczas ministrem zdrowia w rządzie Partii Pracy. Uznał on, że usługi medyczne powinny być świadczone bezpłatnie w zależności od potrzeb medycznych danej osoby, a nie jej możliwości finansowych. Choć Brytyjczycy permanentnie narzekają na niedofinansowanie NHS i na długie kolejki do specjalistów, nieodmiennie jest ona w czołówce najbardziej szanowanych i cenionych przez nich instytucji publicznych.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński