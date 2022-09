W. Brytania: Pogrzeb królowej Elżbiety II w poniedziałek 19 września (aktualizacja)

Pogrzeb brytyjskiej królowej Elżbiety II odbędzie się w Opactwie Westminsterskim w Londynie w poniedziałek 19 września o godz. 11 miejscowego czasu (godz. 12 w Polsce) i będzie miał charakter państwowy - poinformował w sobotę Pałac Buckingham.

Pałac Buckingham i lord marszałek książę Norfolk, który jest odpowiedzialny za ceremonię pogrzebową, ogłosili w sobotę szczegółowy harmonogram wydarzeń związanych z pogrzebem zmarłej w czwartek monarchini. Wcześniej w sobotę poinformowano, że dzień pogrzebu będzie w całym kraju wolny od pracy.

W niedzielę o godz. 10 (godz. 11 w Polsce) trumna z ciałem królowej zostanie przewieziona z zamku Balmoral do Pałacu Holyroodhouse w Edynburgu, który był jej oficjalną rezydencją w Szkocji, a droga - jak się oczekuje - potrwa sześć godzin. Trumna zostanie złożona w Sali Tronowej, aby umożliwić personelowi pałacu oddanie hołdu.

W poniedziałek 12 września król Karol III wraz z żoną Camillą udadzą się do Edynburga, by dołączyć do konduktu z Holyroodhouse do Katedry św. Idziego. Kondukt wyruszy o godz 14.35 (godz. 15.35 w Polsce), a król i niektórzy członkowie rodziny królewskiej będą podążać za trumną pieszo. O godz. 14.55 trumna (godz. 15.55 w Polsce), na której znajdować się będzie korona Szkocji, zostanie wniesiona do katedry. Tam ludzie będą mogli przyjść i oddać hołd królowej. Tego wieczoru o godz. 19.20 (godz. 20.20 w Polsce) król i inni członkowie rodziny królewskiej będą przy niej czuwać.

We wtorek 13 września o godz. 17 (godz. 18 w Polsce) karawan zabierze trumnę na lotnisko w Edynburgu, gdzie dojedzie godzinę później. Stamtąd trumna zostanie przewieziona samolotem do bazy RAF Northolt w Londynie. Po drodze trumnie będzie towarzyszyła córka królowej, księżniczka Anna. Z bazy lotniczej karawan zabierze trumnę do Pałacu Buckingham, gdzie zostanie ona umieszczona na środku sali balowej, aby umożliwić członkom rodziny królewskiej na złożenie hołdu.

Następnego dnia, w środę 14 września, na trumnie zostanie umieszczona imperialna korona państwowa i wieniec z kwiatów. O godz. 14.22 (godz. 15.22 w Polsce) zostanie przewieziona powozem z Pałacu Buckingham do Pałacu Westminsterskiego, a za nią będą szli król i inni członkowie rodziny królewskiej i personel pałacu. O godz. 15.00 (godz. 16 w Polsce) trumna dotrze do Pałacu Westminsterskiego, gdzie arcybiskup Canterbury odprawi krótkie nabożeństwo. Trumna pozostanie tam przez pełne cztery dni, podczas których ludzie będą mogli przejść obok niej, by oddać hołd. Szczegóły tego zostaną podane w niedługim czasie.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się o godz. 11 (godz. 12 w Polsce) w poniedziałek 19 września w Opactwie Westminsterskim, po czym trumna z ciałem królowej zostanie przewieziona do Windsoru, gdzie zostanie złożona w kaplicy św. Jerzego. Szczegóły dotyczące tego, kto weźmie udział w pogrzebie, jak również porządek nabożeństwa, spodziewane są w przyszłym tygodniu.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński