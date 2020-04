W. Brytania: Polak przemycał kokainę ukrytą między maseczkami do zasłaniania twarzy

Czternaście kilogramów kokainy o wartości ponad miliona funtów próbował wwieźć do Wielkiej Brytanii 34-letni Polak - poinformowała w czwartek brytyjska straż graniczna. 15 paczek z narkotykiem było ukrytych w kartonach z maseczkami do zasłaniania twarzy.

"To przejęcie jest kolejnym dowodem na to, jak sieci przestępcze próbują wykorzystać wybuch koronawirusa do własnych celów, ukrywając ładunek narkotyków w tym, co wydaje się być niezbędnym wyposażeniem ochronnym" - oświadczył Darren Herbert z regionalnego biura Narodowej Agencji ds. Przestępczości (NCA) w Dover, które przejęło od straży granicznej prowadzenie śledztwa.

Oszacował on rynkową wartość narkotyków na ponad milion funtów.

Jak poinformowano, van na polskich numerach rejestracyjnych próbował wjechać do Wielkiej Brytanii przez tunel pod kanałem La Manche we wtorek, a kierowca został aresztowany.

W Wielkiej Brytanii w związku z epidemią koronawirusa nie wprowadzono na razie obowiązku noszenia maseczek zasłaniających twarz.