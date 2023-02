W. Brytania: Policja antyterrorystyczna przesuwa uwagę na działania wrogich państw

Brytyjska policja antyterrorystyczna coraz częściej zajmuje się zagrożeniami będącymi efektem działalności wrogich państw, takich jak Chiny, Rosja i Iran - powiedział w czwartek Matt Jukes, szef operacji specjalnych w londyńskiej policji metropolitalnej.

Poinformował, że w ciągu ostatnich dwóch lat liczba takich zdarzeń wzrosła czterokrotnie, a "misje poza terroryzmem" stanowią obecnie około 20 proc. wszystkich spraw, którymi zajmuje się policja antyterrorystyczna. Wyjaśnił, że ten wzrost oznacza, iż mowa jest o "dziesiątkach" takich spraw, a nie "setkach".

"Przenosimy, częściowo, nasze skupienie z wyłącznej uwagi na zagrożeniu terrorystycznym na naprawdę znaczące przesunięcie uwagi na zagrożenie ze strony obcych państw. Oznacza to przeciwdziałanie zagrożeniom państwowym, prowadzenie dochodzeń w sprawie zbrodni wojennych oraz współpracę z MI5 i innymi partnerami w celu rozwiązania problemu szpiegostwa" - powiedział Jukes.

Podkreślił, że ze względu na odmienny typ zagrożeń od tych, z którymi funkcjonariusze policji antyterrorystycznej stykają się na co dzień, jest to naprawdę istotna zmiana, co przekłada się też na ich większe obciążenie.

Wskazując na przykłady zagrożeń ze strony wrogich państw, Jukes ujawnił, że Iran podjął co najmniej 15 prób porwania lub nawet zabicia brytyjskich obywateli lub osób przebywających w Wielkiej Brytanii, które władze w Teheranie uznały za zagrożenie.

Jeśli chodzi o podstawową działalność policji antyterrorystycznej, czyli zapobieganie aktom terroru, to Jukes poinformował, że w 2022 roku funkcjonariusze udaremnili osiem potencjalnych zamachów, które były na końcowych etapach przygotowania, gdy niedoszli sprawcy wybrali już cele i gromadzili broń.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński