W. Brytania: Policja chce ustanowienia strefy zakazu lotów wokół zamku w Windsorze

Londyńska policja metropolitalna poinformowała w niedzielę, że złożyła wniosek o ustanowienie strefy zakazu lotów nad zamkiem w Windsorze i w jego bezpośredniej okolicy. Od wybuchu pandemii królowa Elżbieta II większość czasu spędza właśnie tam.

Jak zapewniła policja, wniosek o ustanowienie strefy zakazu lotów jest efektem prowadzonego przeglądu środków bezpieczeństwa na zamku i nie ma związku z żadnym konkretnym zagrożeniem czy informacjami wywiadowczymi.

Został on jednak złożony kilkanaście dni po tym, jak w Boże Narodzenie na terenie zamku aresztowany został 19-letni mężczyzna uzbrojony w kuszę. Funkcjonariusze analizują również nagranie wideo, na którym zamaskowana postać trzymająca w rękach kuszę mówi, że chce w ramach zemsty zamordować królową. Osobą z nagrania jest najprawdopodobniej aresztowany później 19-latek, Jaswant Singh Chail.

Mieszkańcy Windsoru zostali zaproszeni do wyrażania swoich opinii na temat wnioskowanej przez policję strefy zakazu lotów. Jeśli zostanie ona ustanowiona, obejmować będzie obszar w promieniu ok. 3 km od zamku do wysokości 762 metrów.