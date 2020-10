W. Brytania: Policja: incydent w szpitalu St Thomas' Hospital w Londynie

Brytyjska policja poinformowała we wtorek o niesprecyzowanym jeszcze incydencie, do którego doszło w londyńskim szpitalu St Thomas' Hospital, wskutek czego zamknięty został pobliski Most Westminsterski.

St Thomas' Hospital znajduje się w pobliżu siedziby brytyjskiego parlamentu, po południowej stronie Tamizy. Świadkowie informują o uzbrojonych funkcjonariuszach w okolicy.

Policja zapowiedziała, że przekaże więcej informacji, gdy będą one znane. Szpital na razie nie udzielił żadnych informacji.