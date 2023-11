W. Brytania: Policja ostrzega przed zamieszkami przy okazji propalestyńskiego marszu w Londynie

Londyńska policja metropolitalna ostrzegła w piątek, że sobotnia manifestacja solidarności z Palestyńczykami będzie największa z dotychczasowych i może przy tej okazji dojść do zamieszek. Ogłosiła też wprowadzenie szeregu środków mających zapewnić bezpieczeństwo.

Sobotni propalestyński marsz budzi większe obawy niż poprzednie, gdyż jego data zbiega się z przypadającymi w ten weekend Dniem Pamięci i Niedzielą Pamięci, kiedy Brytyjczycy oddają hołd poległym żołnierzom. Z tego powodu premier Rishi Sunak i minister spraw wewnętrznych Suella Braverman wzywali do przełożenia marszu, ale ostatecznie policja nie znalazła podstaw do tego, by nie wydawać zgody na jego organizację, zwłaszcza że organizatorzy zapewnili, iż ani czas, ani trasa nie będą się pokrywać z uroczystościami Dnia Pamięci.

Jak poinformowała w piątek wieczorem policja, w sobotę porządku wzdłuż trasy marszu oraz miejsc obchodów Dnia Pamięci strzec będzie 1850 funkcjonariuszy, a w niedzielę - 1350. Ostrzegła, że sytuacja w Londynie może być "napięta" i ogłosiła szereg nadzwyczajnych środków, które mają zapobiec zamieszkom.

The Cenotaph, pomnik poświęcony pamięci poległych żołnierzy, przy którym odbywają się główne uroczystości, będzie non stop pilnowany przez policję. Aleja Whitehall, na której się on znajduje, i przyległe ulice będą "strefą wykluczenia", czyli każdy, kto zostanie uznany za uczestnika lub osobę powiązaną z propalestyńskim marszem, może zostać aresztowany. Takie same "strefy wykluczenia" będą w okolicach ambasad USA i Izraela. Na dużych obszarach ścisłego centrum Londynu, m.in. na Trafalgar Square i Piccadilly Circus, będzie obowiązywał zakaz zgromadzeń. Funkcjonariusze będą mieli możliwość zatrzymywania i przeszukiwania osób, które ich zdaniem mogą naruszać zakazy.

Podejmowane będą również interwencje w stosunku do osób, które planowałyby przejeżdżać konwojami samochodów przez żydowskie dzielnice Londynu, a przebywający tam funkcjonariusze mają aresztować jadących. Ponadto zwiększone zostaną patrole w miejscach, gdzie sprzedawane są symboliczne maki, będące charakterystycznym elementem Dnia Pamięci - ma to związek z zeszłotygodniowymi przypadkami zaatakowania sprzedających je weteranów przez propalestyńskich demonstrantów.

Ryzyko zamieszek zwiększa fakt, że do Londynu wybierają się także członkowie różnych organizacji skrajnie prawicowych oraz piłkarscy pseudokibice.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński