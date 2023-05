W. Brytania: Policja: uderzenie w bramę na Downing Street raczej nie miało być aktem terroru

Uderzenie przez kierowcę samochodem w bramę blokującą wjazd na Downing Street, ulicę, przy której mieści się rezydencja premiera Wielkiej Brytanii, nie jest obecnie traktowane jako zdarzenie o charakterze terrorystycznym - przekazała w czwartek londyńska policja metropolitalna.

"Około godziny 16:20 w czwartek 25 maja samochód zderzył się z bramą na Downing Street od strony Whitehall. Uzbrojeni funkcjonariusze aresztowali mężczyznę na miejscu zdarzenia pod zarzutem uszkodzenia mienia i niebezpiecznej jazdy. Został on przewieziony do aresztu. Nie odnotowano żadnych obrażeń. Niewielki kordon pozostaje na miejscu przed Downing Street. Incydentem zajmują się lokalni funkcjonariusze w Westminsterze i nie jest on obecnie traktowany jako mający związek z terroryzmem" - poinformowała w wydanym oświadczeniu policja.

Na razie nie wiadomo, jakie były motywy kierowcy ani czy w ogóle wjechanie w bramę było zamierzone, ale brytyjskie media jeszcze przed tym oświadczeniem policji zwróciły uwagę na kilka szczegółów wskazujących, że zdarzenie nie wyglądało jak niedoszły atak terrorystyczny. Po pierwsze samochód, który uderzył w bramę, srebrna, stosunkowo niewielka Kia, jechał powoli, a przed samym uderzeniem najwyraźniej jeszcze zwolnił. Po drugie, samochód nie jechał po Whitehall, tylko wyjechał z parkingu przy budynku ministerstwa obrony, który nie jest dostępny dla wszystkich. Ponadto dochodzenia nie prowadzi wydział antyterrorystyczny policji metropolitalnej, lecz przekazano je zwykłej policji.

Nie ujawniono na razie personaliów kierowcy, ale na zamieszczonych w mediach zdjęciach z momentu jego zatrzymania widać, że jest on białym mężczyzną w średnim wieku.

W czasie zdarzenia zarówno premier Rishi Sunak, jak i minister finansów Jeremy Hunt, którego oficjalna rezydencja mieści się w sąsiednim budynku, przebywali na Downing Street, choć Sunak wkrótce później odjechał na zaplanowane spotkanie.

Czarna żelazna brama blokująca wjazd i wejście postronnych osób na Downing Street od strony alei Whitehall została wzniesiona w 1989 r. za czasów premier Margaret Thatcher w związku z zagrożeniem ze strony Irlandzkiej Armii Republikańskiej.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński