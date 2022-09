W. Brytania: Policja: w Windsorze ostatnią drogę Elżbiety II obserwowało 100 tys. osób

Sto tysięcy osób obserwowało w poniedziałek uroczystości pogrzebowe królowej Elżbiety II w Windsorze - podała wieczorem policja regionu Doliny Tamizy. To trzy razy więcej niż wynosi stała liczba mieszkańców tego miasta.

Policja regionu Doliny Tamizy dodała, że w zapewnianie bezpieczeństwa podczas uroczystości pogrzebowych w Windsorze zaangażowanych było 2000 funkcjonariuszy, co oznacza to, ze była to jedna z największych operacji, jakie kiedykolwiek podjęła.

W Windsorze większość ludzi zgromadziła się wzdłuż Long Walk - liczącej 4,5 kilometra drogi wiodącej przez Wielki Park Windsorski do zamku, którą jechał karawan wiozący trumnę z ciałem Elżbiety II. W kaplicy św. Jerzego na zamku w Windsorze odbyło się po południu nabożeństwo pogrzebowe z udziałem ok. 800 osób, a wieczorem, już tylko w obecności rodziny, trumna została złożona od grobu.