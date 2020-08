W. Brytania: Policja zyskała większe uprawnienia do zatrzymywania domniemanych szpiegów

Brytyjska policja otrzymała w czwartek dodatkowe uprawnienia w zakresie przesłuchiwania, przeszukiwania i zatrzymywania na granicach osób podejrzanych o szpiegostwo lub inne działania na rzecz wrogich państw.

Rozszerzenie tych kompetencji jest pokłosiem przeprowadzonej w 2018 r. w Salisbury próby zabójstwa byłego rosyjskiego agenta Siergieja Skripala oraz jego córki, do czego użyto broni chemicznej. Wielka Brytania wskazała z nazwiska dwóch rosyjskich agentów wywiadu wojskowego jako głównych podejrzanych w tej sprawie, co doprowadziło do największej fali wydaleń rosyjskich dyplomatów i szpiegów na Zachodzie od czasów zimnej wojny. Rosja zaprzecza, by miała cokolwiek wspólnego z próbą zabójstwa Skripala.

W odpowiedzi na tamto wydarzenie brytyjski parlament przyjął w zeszłym roku ustawę o zwalczaniu terroryzmu i bezpieczeństwie granic, która jest podstawą prawną dla wchodzących obecnie w życie uprawnień.

Umożliwią one specjalnie przeszkolonym policjantom, działającym zgodnie z określonymi procedurami, zatrzymanie, przesłuchanie, a w razie potrzeby zatrzymanie w areszcie i przeszukanie osób przekraczających brytyjskie granice, po to, by ustalić, czy są one zaangażowane w działalność na rzecz wrogich państw.

"Zagrożenie dla Wielkiej Brytanii ze strony działań wrogich państw rośnie i ciągle się zmienia. Te nowe uprawnienia stanowią bardzo wyraźny sygnał dla zaangażowanych w to osób, że rząd ten nie toleruje działań przeciwko interesom brytyjskim. Ale jestem przekonana, że trzeba zrobić więcej i opracowujemy nowe przepisy, aby uaktualnić nasze prawa i stworzyć nowe, które pozwolą wyprzedzić to zagrożenie" - oświadczyła minister spraw wewnętrznych Priti Patel.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński