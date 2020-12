W. Brytania: Pomoc od konsulatów dla polskich kierowców czekających na wyjazd

Polscy konsulowie w Wielkiej Brytanii przywieźli w środę wieczorem żywność i wodę polskim kierowcom czekającym w hrabstwie Kent na możliwość przeprawy przez kanał La Manche.

W Dover, na prowadzącej do tego miasta autostradzie M20, na dawnym lotnisku Manston oraz w innych miejscach hrabstwa Kent w kolejkach stoi kilka tysięcy ciężarówek, z czego znaczna część jest kierowana przez Polaków.

To skutek niedzielnej decyzji władz Francji, które na 48 godzin zamknęły możliwość wjazdu z Wielkiej Brytanii w związku z rozprzestrzeniającą się tam nową odmianą koronawirusa. Wprawdzie od środy przeprawa przez La Manche znów jest możliwa, ale konieczny do tego jest negatywny wynik na obecność koronawirusa, a rozładowanie korków zajmie co najmniej kilka dni.

W związku z trudną sytuacją w jakiej znaleźli się polscy kierowcy pomagają im zarówno służby konsularne, jak i organizacje polonijne i wiele osób prywatnych, które zawożą jedzenie, wodę czy artykuły higieniczne.

W środę wieczorem konsulowie byli w na autostradzie M20, na lotnisku Manston oraz miejscowości Maidstone, przekazując m.in. wypieki z piekarni Polski Młyn.

Ambasada RP zwróciła się poprzez media społecznościowe, żeby organizacje i osoby, które chcą przekazać pomoc dla kierowców w postaci żywności i innych niezbędnych rzeczy, a mają problemy z ich dostarczeniem, wysłały maila na adres: londyn.konsulat@msz.gov.pl Uruchomiony został też dyżurny telefon konsularny dla osób potrzebujących: +447825724104.