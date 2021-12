W. Brytania: Ponad 129 tys. dobowych zakażeń koronawirusem, najwięcej od początku pandemii

129 471 zakażeń koronawirusem w ciągu ostatniej doby, to najwięcej od początku pandemii w Wielkiej Brytanii - poinformowano we wtorek w Londynie. Poprzedni najwyższy wskaźnik zanotowano w sobotę 24 grudnia - 122 186 nowych infekcji.

Najnowszy bilans epidemiczny w Wielkiej Brytanii obejmuje Anglię i Walię, bez Szkocji i Irlandii Północnej. Szkocja poinformowała, że ze wstępnych danych wynika, że we wtorek stwierdzono zakażenie u 9 360 osób.

Walia, Irlandia Północna i Szkocja ogłosiły zaostrzenie restrykcji antycovidowych po Świętach Bożego Narodzenia. Rząd premiera Borisa Johnsona, który odpowiada medycznie za obszar Anglii, nie zdecydował się na takie same posunięcia. Oparł się na badaniach, według których ryzyko hospitalizacji jest mniejsze, gdy panuje wariant Omikron koronawirusa w stosunku do przeważającego do niedawna wariantu Delta.

Najnowsze dane wykazują, że liczba hospitalizowanych z powodu Covid-19 w Anglii, najbardziej zaludnionej części Wielkiej Brytanii, wyniosła we wtorek 9 546, przed tygodniem - 6 902 osoby. To jednak o wiele mniej niż w styczniu, gdy dziennie zakażało się ponad 34 tys. ludzi.