W. Brytania: Ponad 3 mln obywateli UE złożyło wniosek o status osoby osiedlonej

Ponad 3 mln wniosków o status osoby osiedlonej w Wielkiej Brytanii złożyli dotychczas obywatele UE, z czego 2,7 mln zostało już rozpatrzonych pozytywnie - podało w czwartek brytyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych. Polacy złożyli ponad pół miliona wniosków.

Uzyskanie statusu osoby osiedlonej lub tymczasowego statusu osoby osiedlonej jest niezbędne, aby obywatele Unii Europejskiej (oraz państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii) mogli pozostać w Wielkiej Brytanii po 30 czerwca 2021 r.

"Cieszę się, że do niezwykle udanego systemu osiedleń dla obywateli UE wpłynęły już ponad trzy miliony wniosków. Jest to największy tego typu program w historii Wielkiej Brytanii i zapewnia on, że obywatele UE mogą udowodnić swoje prawa na nadchodzące dekady. Nadszedł czas, aby kraje UE przyjęły podobny system" - napisała w wydanym oświadczeniu minister spraw wewnętrznych Priti Patel.

Podane przez MSW liczby - 3 mln złożonych i 2,7 mln rozpatrzonych aplikacji - są oparte na wewnętrznych obliczeniach resortu. Szczegółowe statystki obejmują okres do końca 2019 r. i według nich aplikacje złożyło 2 756 130 osób, z czego ponad 2,4 mln wniosków już rozpatrzono. Najwięcej wniosków złożyli Polacy - 512 310, a następnie Rumuni (ponad 382 tys.) i Włosi (ponad 263 tys.).

Spośród rozpatrzonych wniosków w 58 proc. przypadków przyznany został status osoby osiedlonej, w 41 proc. - tymczasowy status osoby osiedlonej, zaś mniej niż 1 proc. to aplikacje wycofane, nieważne lub niekompletne. Tylko w sześciu przypadkach odmówiono przyznania statusu. Polacy są tą grupą narodowościową, w której jest najwyższy odsetek osób z pełnym statusem osoby osiedlonej - 82 proc.

Rodzaj statusu zależy od długości pobytu w Wielkiej Brytanii. Status osoby osiedlonej (ang. settled status) jest nadawany osobom, które mogą się wykazać minimum pięcioletnim nieprzerwanym pobytem w tym kraju. Osoby niespełniające tego warunku w momencie składania wniosku zazwyczaj otrzymują tymczasowy status osoby osiedlonej (ang. pre-settled status), który jednak po upływie pięciu lat nieprzerwanego pobytu będzie można zmienić na status osoby osiedlonej.

