W. Brytania: Ponad 39 tys. nowych zakażeń SARS-CoV-2 i 574 zgony

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby wykryto 39 036 nowych zakażeń koronawirusem oraz zarejestrowano 574 kolejne zgony z powodu Covid-19 - poinformował w czwartek brytyjski rząd. Podał też, że szczepionkę otrzymało już ponad 616 tys. osób.

Liczba nowych zakażeń jest minimalnie - o 201 - niższa od rekordowego bilansu ze środy, a w stosunku do statystyki z poprzedniego czwartku oznacza ona wzrost o 3653. Najwyższą od początku epidemii liczbę nowych infekcji wykryto w Anglii - 35 561, w Szkocji stwierdzono ich 1314, a w Walii - 2161. Z Irlandii Północnej nie ma natomiast danych.

W całym kraju liczba wykrytych od początku epidemii infekcji SARS-CoV-2 wynosi obecnie 2 188 587, co jest szóstym najwyższym bilansem na świecie - więcej jest tylko w USA, Indiach, Brazylii, Rosji i Francji.

Liczba zgonów zarejestrowanych w ciągu ostatniej doby jest wyraźnie - o 170 - niższa od bilansu ze środy, który był najwyższym od końca kwietnia, ale jest o 42 wyższa od tego z czwartku przed tygodniem.

Dotychczas z powodu Covid-19 zmarło 69 625 osób, z czego 60 706 w Anglii, 4416 - w Szkocji, 3263 - w Walii, a 1240 - w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje szóste miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami, Meksykiem i Włochami.

W ciągu ostatniej doby wykonano prawie 507 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, co jest pierwszym przypadkiem, by przekroczony został poziom pół miliona, a od początku epidemii - już 49,4 mln. Obecne możliwości brytyjskich laboratoriów to 708 tys. testów na dobę.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano między godz. 17 we wtorek a godz. 17 w środę i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2, a bilans testów i zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 w środę a godz. 9 w czwartek.

Brytyjski rząd poinformował też w czwartek, że w okresie od 8 do 20 grudnia szczepionkę przeciw koronawirusowi dostały 616 933 osoby, z czego w Anglii - 521 594 w Anglii, w Szkocji - 56 676, w Walii - 22 595, a w Irlandii Północnej - 16 068. Dane ze Szkocji, Walii i Irlandii Północnej dotyczą tylko okresu od 8 do 13 grudnia. Wielka Brytania jako pierwszy kraj na świecie rozpoczęła szczepienia przy użyciu szczepionki opracowanej przez firmy Pfizer i BioNTech.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński