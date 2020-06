W.Brytania: Ponad dwie trzecie Brytyjczyków nie planuje w tym roku wyjeżdżać za granicę

Ponad dwie trzecie Brytyjczyków nie planuje w ciągu najbliższego pół roku wyjeżdżać za granicę, a jeśli musieliby po powrocie odbyć 14-dniową kwarantannę - wyjazdu nie będzie planowało ponad trzy czwarte - wynika z opublikowanego w poniedziałek sondażu ośrodka YouGov.

Wyjazdu zagranicznego w ciągu najbliższych sześciu miesięcy nie planuje 68 proc. ankietowanych, planuje taki wyjazd 16 proc., a pozostałe 16 proc. nie jest tego pewna.

Najmniej skłonne do wyjazdów zagranicznych w tym roku są osoby powyżej 65. roku - wśród nich wyklucza to 75 proc. ankietowanych - ale także w pozostałych grupach wiekowych wyraźna większość nie planuje podróży. Wśród osób w wieku 18-24 lata nie zamierza wyjeżdżać 60 proc. ankietowanych, a w grupie 25-49 lat - 65 proc.

Najmniej niechętni do wyjazdów zagranicznych są mieszkańcy Londynu, gdzie taki wyjazd planuje 26 proc. pytanych. W pozostałej części południowej Anglii ten odsetek wynosi 19 proc., w Szkocji - 15 proc., na północy Anglii - 13 proc., a w regionie Midlands oraz w Walii - 12 proc.

Ale niewielka chęć do podróży zagranicznych spada jeszcze bardziej, gdyby ankietowani musieli po powrocie do kraju odbyć 14-dniową kwarantannę. Od poniedziałku takim obowiązkiem objęci są z niewielkimi wyjątkami wszyscy przyjeżdżający do Wielkiej Brytanii. Jeśli ten nakaz zostanie utrzymany, zagraniczny wyjazd wakacyjny planowałoby tylko 11 proc. ankietowanych, nie rozważałoby tego 77 proc., a pozostałe 12 proc. nie jest pewne.

Ankietowani zostali też zapytani o to, w jakim środku transportu podczas podróży zagranicznej czuliby się najbezpieczniej. W tej kategorii zwyciężyły pociągi, w których bezpiecznie czułoby się 49 proc. pytanych, a niebezpiecznie - 31 proc. W przypadku podróży promem te proporcje wynoszą 47 do 31 proc., a w przypadku samolotu - 42 do 40 proc.

W przeprowadzonym na zlecenie stacji Sky News sondażu przepytano reprezentatywną próbę 2 412 dorosłych Brytyjczyków.

