W. Brytania: Portugalia zdjęta z "zielonej listy" celów podróży bez kwarantanny

Portugalia - jedyny dotychczas realny cel podróży wakacyjnych dla mieszkańców Wielkiej Brytanii - zostanie zdjęta z brytyjskiej "zielonej listy" krajów, po przyjeździe z których nie trzeba odbywać kwarantanny - ogłosił w czwartek minister transportu Grant Shapps.

W czwartek brytyjski rząd dokonał pierwszego przeglądu list w ramach obowiązującego od 17 maja w podróżach zagranicznych systemu świateł drogowych. Kraje oznaczono wówczas kolorami - zielonym, żółtym i czerwonym, a od przypisania ich do poszczególnych kategorii zależy, czy wyjazd w dane miejsce jest dozwolony, ile testów na obecność koronawirusa trzeba wykonać, a także czy i jaki rodzaj kwarantanny odbyć po powrocie.

Na "zielonej liście" znalazło się pierwotnie 12 państw i terytoriów, ale ponieważ część z nich wymaga kwarantanny od przyjeżdżających, a część to niewielkie lub trudno dostępne terytoria, jedyną na liście realną destynacją była Portugalia. Jednak brytyjski rząd nie tylko nie zdecydował się na dopisanie do listy żadnego nowego kraju, ale też przeniósł Portugalię z zielonej na żółtą. Zmiana, która wejdzie w życie we wtorek rano, oznacza, że przyjeżdżający z niej będą musieli oprócz jednego testu przed wylotem wykonać także dwa po przylocie - a nie jeden jak dotychczas - oraz odbyć 10-dniową kwarantannę w domu.

Jak wyjaśniło ministerstwo transportu, sytuacja w Portugalii - gdzie liczba zakażeń niemal się podwoiła w porównaniu ze stanem sprzed trzech tygodni - wymaga podjęcia szybkich działań, aby chronić postęp w walce z pandemią, który udało się osiągnąć w Wielkiej Brytanii dzięki szczepionkom, i aby możliwe było dalsze, zaplanowane na 21 czerwca, poluzowanie restrykcji.

Ponadto w ramach zmian na "czerwoną listę" wpisano siedem kolejnych państw - Afganistan, Bahrajn, Egipt, Kostarykę, Sri Lankę, Sudan oraz Trynidad i Tobago, co oznacza, że lista ta liczy już 50 pozycji. Wyjazd do krajów z "czerwonej listy" jest zabroniony, z wyjątkiem absolutnie niezbędnych sytuacji, a przyjeżdżać z nich mogą tylko obywatele i rezydenci Wielkiej Brytanii oraz Irlandii, przy czy po przyjeździe muszą odbyć płatną 10-dniową kwarantannę w jednym ze wskazanych przez władze hoteli.

Na zielonej liście pozostanie od wtorku 11 państw i terytoriów: Izrael, Australia, Nowa Zelandia, Singapur, Brunei, Gibraltar, Islandia, Wyspy Owcze, Falklandy, Wyspa Św. Heleny wraz z Wyspą Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha oraz niemające stałej populacji wyspy Georgia Południowa i Sandwich Południowy.

Polska, podobnie jak wszystkie pozostałe państwa Unii Europejskiej, oznaczona jest kolorem żółtym.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński