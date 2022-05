W. Brytania: Posłowie: błędy podczas ewakuacji z Afganistanu zaszkodziły reputacji kraju

"Poważne systemowe błędy" popełnione w ministerstwie spraw zagranicznych podczas zeszłorocznej ewakuacji z Afganistanu obniżyły pozycję Wielkiej Brytanii na świecie - ocenili w opublikowanym we wtorek raporcie posłowie z parlamentarnej komisji spraw zagranicznych.

Według członków komisji, podczas prowadzonej przez siły zbrojne ewakuacji z Afganistanu tłumaczy i innych współpracowników brytyjskich wojsk w tym kraju, rząd, a zwłaszcza ministerstwo spraw zagranicznych, nie stanęły na wysokości zadania. Ocenili, że niewłaściwe zarządzanie ewakuacją w kluczowym okresie "prawdopodobnie spowodowało, że setki ludzi straciły szanse na opuszczenie kraju, a w rezultacie prawdopodobnie kosztowało ich to życie".

Tom Tugendhat, wywodzący się z rządzącej Partii Konserwatywnej przewodniczący komisji, powiedział, że te błędy miały "ogromne konsekwencje" dla Wielkiej Brytanii, ponieważ skłoniło rosyjskiego prezydenta Władimira Putina i innych "do myślenia, że nie jesteśmy poważni" - co "pozwoliło mu uwierzyć, że może zaatakować Ukrainę bez naszej reakcji".

W raporcie wskazano, że w sierpniu zeszłego roku, gdy talibowie zajmowali stolicę Afganistanu, premier Boris Johnson, ówczesny minister spraw zagranicznych Dominic Raab oraz najwyższy urzędnik służby cywilnej w MSZ Philip Barton przebywali jednocześnie na urlopie. Zwrócono uwagę, że w ministerstwie nie poczyniono niezbędnych planów do ewakuacji, choć decyzja USA o wycofaniu się z Afganistanu, która uruchomiła dalsze zdarzenia, była znana od lutego 2020 r.

Posłowie z komisji napisali też, że fakt, iż najwyższy urzędnik w ministerstwie nie wrócił z urlopu do czasu zakończenia ewakuacji ludności cywilnej "jest trudny do zrozumienia i niemożliwy do usprawiedliwienia", w związku z tym stracili zaufanie do Bartona i wezwali go do rozważenia ustąpienia ze stanowiska.

W czasie trwającej dwa tygodnie operacji wojskowej brytyjskie siły zbrojne ewakuowały drogą lotniczą z Kabulu ponad 15 tys. osób, w tym ponad 8000 Afgańczyków. Jednak pewnej liczba uprawnionych do ewakuacji obywateli Afganistanu nie zdołano wywieźć z tego kraju.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński