W. Brytania: Poziom alertu covidowego obniżono do 2 - najniższego w historii

Poziom alertu covidowego w Wielkiej Brytanii został w środę obniżony z trzeciego w pięciostopniowej skali do drugiego, czyli najniższego, od kiedy wiosną 2020 r. wprowadzono taki alert.

Drugi poziom alertu oznacza, że "Covid-19 pozostaje w ogólnym obiegu, ale bezpośrednia presja na system opieki zdrowotnej i transmisja (wirusa) maleją lub są stabilne". Najwyższy, piąty poziom alertu wprowadzono raz - 4 stycznia 2021 r.

Obniżenie poziomu alertu zostało ogłoszone przez ministerstwo zdrowia po rekomendacji naczelnych lekarzy Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej. "Ciężkie przypadki Covid-19, bezpośrednia presja na system opieki zdrowotnej z powodu Covid, zgony bezpośrednio spowodowane przez Covid i szacunki (urzędu statystycznego) ONS dotyczące występowania (tej choroby) w społeczności zmniejszyły się. Covid pozostaje obecny w społeczności, a my możemy mieć do czynienia ze wzrostem przypadków (wywołanych) wariantami BA.4.6 i BA.2.75, ale nie należy oczekiwać, że doprowadzi to do natychmiastowego wzrostu presji na szpitale" - oświadczyli.

Podkreślili, że poziom alertu nadal będzie podlegać przeglądowi, a niezależnie od jego obniżenia ludzie powinni przyjąć dawkę przypominającą szczepionki, kiedy będą do tego uprawnieni.

Jak podał ONS, w ciągu siedmiu dniu do 19 sierpnia liczba przypadków, gdy w akcie zgonu wpisano Covid-19 jako główną lub pośrednią przyczynę śmierci, wyniosła 551, co oznacza spadek o 7 proc. w stosunku do poprzedniego tygodnia i trzeci kolejny tydzień z rzędu ze spadkiem.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński

