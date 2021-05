W. Brytania: Poziom zagrożenia koronawirusem obniżono z 4 na 3

Poziom zagrożenia koronawirusem w Wielkiej Brytanii obniżono w poniedziałek z czwartego na trzeci w pięciostopniowej skali, co pozwala na dalsze stopniowe znoszenie restrykcji.

We wprowadzonym w maju 2020 roku pięciostopniowym systemie alertów poziom 3 oznacza, że wirus jest w ogólnej cyrkulacji, ale w odróżnieniu od poziomu 4, jego rozprzestrzenienie się nie jest wysokie, ani nie rośnie w sposób wykładniczy. Przewiduje on stopniowe znoszenie wprowadzonych restrykcji.

Poziom 3 obowiązywał do tej pory tylko w okresie między 19 czerwca a 21 września 2020 roku. To już drugie obniżenie poziomu zagrożenia koronawirusem w tym roku. Pod koniec lutego zmniejszono go z poziomu 5, czyli najwyższego, do 4.

"Dzięki wysiłkom brytyjskiego społeczeństwa w kwestii dystansu społecznego i wpływowi, jaki zaczynamy dostrzegać wskutek programu szczepień, liczba przypadków, zgonów oraz presja na szpitale związana z Covid stale spadają. Jednak Covid nadal krąży, a ludzie codziennie łapią wirusa i go rozprzestrzeniają, więc wszyscy musimy nadal być czujni. On wciąż pozostaje poważną pandemią na całym świecie. Bardzo ważne jest, abyśmy wszyscy nadal ściśle przestrzegali zaleceń i aby każdy otrzymał obie dawki szczepionki, kiedy zostanie mu ona zaproponowana" - napisali we wspólnym oświadczeniu naczelni lekarze Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej.

Jak się oczekuje, w poniedziałek późnym popołudniem brytyjski premier Boris Johnson potwierdzi, że spełnione zostały warunki umożliwiające przejście od 17 maja do trzeciego z czterech etapów znoszenia restrykcji w Anglii.

W ramach luzowania restrykcji puby i restauracje będą mogły przyjmować klientów wewnątrz lokali, otwarte zostaną hotele i inne miejsca noclegowe, a także muzea, galerie, zaś imprezy kulturalne i sportowe będą się mogły odbywać z ograniczonym udziałem publiczności.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński