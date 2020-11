W. Brytania: Pracownicy BBC nie mogą wyrażać poglądów w mediach społecznościowych

Pracownicy BBC nie będą mogli wyrażać w mediach społecznościowych osobistych opinii w sprawach dotyczących porządku publicznego, polityki lub kontrowersyjnych tematów - przewidują nowo ogłoszone wytyczne publicznego brytyjskiego nadawcy.

Zasady te będą miały zastosowanie niezależnie od tego, czy pracownicy BBC korzystają z mediów społecznościowych w celach profesjonalnych czy osobistych.

Wytyczne wprowadzono zgodnie ze zapowiedzą złożoną przez nowego dyrektora generalnego BBC Tima Davie'ego, który objął to stanowisko 1 września, zastępując Tony'ego Halla. Powiedział on wówczas pracownikom, że chce odnowić "zobowiązanie do bezstronności" BBC. "Jeśli chcesz być opiniotwórczym felietonistą lub aktywistą w mediach społecznościowych, to jest to dobry wybór, ale nie powinieneś pracować w BBC" - mówił. Niektórzy prezenterzy byli w ostatnich latach krytykowani za dzielenie się osobistymi poglądami na Twitterze.

Z kolei podczas przesłuchania przed parlamentarną komisją kultury Davie powiedział, że wśród "bardzo jasnych" kar za poważne naruszenia wytycznych dotyczących bezstronności znajdą się sankcje dyscyplinarne ze zwolnieniem z pracy włącznie. Powiedział też, że w niektórych przypadkach pracownicy zostaną poproszeni o zawieszenie swoich kont na Twitterze, jeśli chcą kontynuować pracę w BBC.

BBC stwierdziła, że rozważyła bezstronność w kontekście publicznego wyrażania opinii, udziału w kampaniach i uczestniczenia w marszach lub protestach. "Jeśli twoja praca wymaga od ciebie zachowania bezstronności, nie wyrażaj osobistej opinii w sprawach porządku publicznego, polityki lub +kontrowersyjnych tematów+" - napisano w wytycznych.

Zapowiedziano, że będą "ostrzejsze wytyczne dla niektórych pracowników zajmujących się wiadomościami, sprawami bieżącymi, dziennikarstwem faktograficznym, kierownictwa wyższego szczebla i niewielkiej liczby prezenterów, którzy mają znaczące profile publiczne".

Wydane zostaną również wytyczne dotyczące unikania stronniczości w takich obszarach jak śledzenie profili w mediach społecznościowych, lajkowanie, retweetowanie wpisów czy przekazywanie ich dalej.

Pracownicy redakcji powinni unikać stosowania na swoich profilach zastrzeżeń, że zamieszczane treści nie są poglądami BBC, czy retweetowanie nie oznacza podzielania poglądów, bo nie są one żadną ochroną przed osobistym wyrażaniem opinii. Odradza się również pracownikom używania emotikonów, które mogłyby ujawnić opinię i podważyć bezstronne stanowisko, a także aby zawsze zakładali, że publikują swoje stanowiska.

"Pamiętaj, że twoja osobista marka w mediach społecznościowych jest zawsze drugorzędna w stosunku do twojej odpowiedzialności wobec BBC" - podkreślono. Personel zostanie poinformowany, że nie wolno mu narażać BBC na krytykę ani publicznie krytykować współpracowników.

Nowe wytyczne dotyczą także podejmowania pracy poza macierzystą stacją, co również jest efektem krytyki wobec niektórych pracowników, którzy to robili. Tim Davie powiedział, że prezenterzy i dziennikarze, którzy zarabiali duże sumy na działalności komercyjnej poza BBC, ryzykowali utratą swojej bezstronności.

Do tej pory pracownicy BBC byli zobowiązani do uzyskania zezwolenia przed podjęciem pracy komercyjnej poza stacją, ale nie musieli publicznie ujawniać, ile zarobili. BBC zapowiedziało, że począwszy od kwietnia 2021 r. będzie publikować informacje o komercyjnej działalności pracowników poza stacją i ich przychodach z tego tytułu. Znajdą się tam informacje, czy za daną aktywność zewnętrzną dziennikarz otrzymał wynagrodzenie, a jeśli tak, to czy było one wyższe czy niższe niż 5 tys. funtów. Zostanie również wprowadzony nowy, ujednolicony proces udzielania zgody na podjęcie takiej działalności.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński