W.Brytania: Prawie 400 zgonów na Covid-19 - najwięcej od lutego, ale jest mniej zakażeń

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby stwierdzono 398 zgonów z powodu Covid-19, co jest kolejnym dniem z najwyższą ich liczbą od końca lutego, ale dane o zakażeniach coraz wyraźniej sugerują, że szczyt fali wywołanej wariantem Omikron koronawirusa minął.

Podany w środę bilans nowych zgonów jest wyższy o 19 od wtorkowego, będącego do tej pory najwyższym od 24 lutego. Jest też piątym przypadkiem w ciągu ostatnich 15 dni, gdy dobowa statystyka zgonów przekroczyła 300. Natomiast łączna liczba zgonów z minionych siedmiu dni - 1724 - jest o ponad 44 proc. wyższa, niż była w siedmiu poprzednich. W ten sposób liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 od początku pandemii wzrosła do 151 007 osób.

Spada za to tempo przyrostu nowych zakażeń koronawirusem. W ciągu ostatniej doby wykryto ich 129,6 tys. To wprawdzie o niespełna 9 tys. więcej niż w statystykach z wtorku, ale aż o 65 tys. mniej niż było tydzień wcześniej. Co kluczowe - również łączny bilans z ostatnich siedmiu dni - prawie 1,04 mln - jest wyraźnie, bo o 19 proc. niższy niż był w poprzednich siedmiu.

Nieznacznie także spadła liczba pacjentów z Covid-19 w szpitalach. We wtorek było ich 19,7 tys., o 123 mniej niż w poniedziałek, gdy odnotowano ich najwyższą liczbę od połowy lutego zeszłego roku. Tu jednak za wcześnie na wyciąganie jakichś daleko idących wniosków na temat trendu.

Do tej pory w Wielkiej Brytanii podano 135,7 mln szczepionek przeciw Covid-19, z czego 35,95 mln to dawki przypominające. To oznacza, że przyjęło je 62,5 proc. mieszkańców powyżej 12. roku życia.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński