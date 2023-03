W. Brytania: Prawie 825 razy dziennie zrzucano w 2022 roku do rzek i morza nieoczyszczone ścieki

Średnio prawie 825 razy dziennie firmy wodociągowe w Anglii zrzucały w zeszłym roku nieoczyszczone ścieki do rzek i morza - poinformowała w piątek rządowa Agencja ds. Środowiska (EA), która odpowiada za ochronę środowiska w Anglii.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Zrzut nieoczyszczonych ścieków bezpośrednio do rzek lub morza jest dopuszczony tylko w wyjątkowych sytuacjach - gdy w czasie ulewnych deszczów rury nie mają wystarczającej przepustowości i istnieje ryzyko, iż zebrana w nich deszczówka wraz ze ściekami może się przelać - ale w rzeczywistości ten proceder odbywa się nagminnie, nawet w czasie, gdy nie ma opadów.

EA podała, że w 2022 roku zarejestrowano 301 091 przypadków zrzutu nieoczyszczonych ścieków, a łączny czas, w którym spływały one do rzek i morza wyniósł 1,75 mln godzin. Wprawdzie oznacza to znaczący spadek w porównaniu z poprzednim rokiem - liczba takich przypadków jest mniejsza o 19 proc., a czas trwania o 34 proc. - ale EA zaznacza, że przyczyną tego była raczej bardziej sucha pogoda w zeszłym roku niż działania firm wodociągowych.