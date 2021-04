W.Brytania: Premier Johnson chwali prezydenta Bidena za plan klimatyczny

Brytyjski premier Boris Johnson pochwalił w czwartek prezydenta USA Joe Bidena za zobowiązanie do zmniejszenia emisji do 2030 r. gazów cieplarnianych w Stanach Zjednoczonych o 50-52 proc. w stosunku do poziomu z 2005 r. Johnson określił to jako przełom w amerykańskiej polityce klimatycznej.

Swoją opinię w tej sprawie premier Wielkiej Brytanii wyraził podczas rozpoczętego w czwartek dwudniowego, wirtualnego szczytu klimatycznego, którego gospodarzem są Stany Zjednoczone.

"Jestem naprawdę podekscytowany zapowiedzią zmiany zasad gry, którą wygłosił Joe Biden" - powiedział Johnson i pochwalił Bidena "za przywrócenie Stanom Zjednoczonym czołowej pozycji w walce ze zmianami klimatycznymi".

"Dla nas wszystkich ważne jest, aby pokazać, że nie chodzi tylko o jakiś kosztowny, politycznie poprawny, zielony akt przytulania królika" - powiedział Johnson. "Tu chodzi o wzrost gospodarczy i poziom zatrudnienia".

We wtorek Johnson powiedział, że Wielka Brytania zmniejszy emisję dwutlenku węgla o 78 proc. do 2035 r. Premier określił to jako najbardziej ambitny na świecie cel w zakresie zmian klimatycznych.

Biden złożył deklarację o redukcji gazów cieplarnianych podczas inauguracji szczytu. "Chodzi o to, by zapewnić na wszystkim lepszą przyszłość" - powiedział prezydent USA.

Jak komentuje Associated Press, obietnica redukcji emisji o ponad 50 proc. to najambitniejszy plan walki z ociepleniem klimatycznym jaki kiedykolwiek przedstawił Waszyngton. To blisko dwa razy większe ograniczenie szkodliwych emisji niż to, jakie w 2015 roku zadeklarował ówczesny prezydent USA Barack Obama podczas przełomowej konferencji klimatycznej w Paryżu.

W wirtualnym szczycie biorą udział przywódcy 40 krajów, w tym prezydenta Andrzej Duda, a także szefowie rządów lub państw z Chin, Rosji, Indii, krajów Zatoki Perskiej, Europy oraz azjatyccy sojusznicy USA. W konferencji będzie też uczestniczył papież Franciszek.