W. Brytania: Premier Johnson do Ukraińców: nie wątpię w wasze zwycięstwo

Brytyjski premier Boris Johnson, składając życzenia Ukraińcom z okazji przypadającego w środę święta niepodległości podkreślił, że nie wątpi w ich zwycięstwo w wojnie z Rosją oraz zapewnił, że Wielka Brytania będzie ich wspierać tak długo, jak to konieczne.

"Cieszę się, że mogę złożyć gratulacje z okazji 31. rocznicy ogłoszenia przez Ukrainę niepodległości i przypomnieć ten niesamowity dzień w 1991 roku, kiedy Ukraińcy świętowali na ulicach, że ich kraj odrodził się jako suwerenne państwo" - oświadczył Johnson w zamieszczonym we wtorek wieczorem na Twitterze nagraniu wideo. Ale jak zaznaczył, niestety dzisiaj niepodległość Ukrainy znów jest zagrożona, a jej mieszkańcy muszą walczyć o zachowanie prawa do decydowania o własnym losie we własnym kraju.

"Nigdy nie wątpiłem ani przez chwilę, że Ukraina wygra tę walkę, ponieważ żadna siła na ziemi nie może pokonać patriotyzmu 44 milionów Ukraińców. I jakkolwiek długo to potrwa, Wielka Brytania będzie stała przy Ukrainie i zapewni wszelkie możliwe wsparcie wojskowe, ekonomiczne i humanitarne" - zapewnił Johnson, przypominając, że Londyn przekazał Ukrainie więcej broni niż jakikolwiek inny kraj europejski i przyjął ponad 100 tys. ukraińskich uchodźców.

"Pewnego dnia Ukraina przejdzie przez tę mękę i osiągnie zwycięstwo. A kiedy ten moment nadejdzie, a tak będzie, my w Wielkiej Brytanii będziemy jeszcze bardziej dumni z tego, że jesteśmy przyjaciółmi Ukrainy" - dodał brytyjski premier.

Już we wtorek nad wejściem do rezydencji Johnsona przy Downing Street 10 utworzono łuk z kwiatów w barwach ukraińskiej flagi - błękitnych hortensji i żółtych słoneczników.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński

Zobacz nasze najnowsze 1x1 o imporcie ukraińskiego zboża