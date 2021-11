W. Brytania: Premier Johnson: jesteśmy solidarni z Polską w kryzysie migracyjnym

Premier Boris Johnson zapewnił w poniedziałek, że Wielka Brytania solidaryzuje się z Polską i innymi krajami, które dotknięte zostały trwającym kryzysem migracyjnym.

"W sprawie Białorusi i Rosji... okazujemy solidarność z naszymi przyjaciółmi w Polsce, tak jak należy tego oczekiwać, i zachęcamy wszystkich do pracy na rzecz pokoju i stabilności w całym regionie europejskim. Stoimy ramię w ramię z naszymi przyjaciółmi w całym regionie, Estonią, Polską... jesteśmy tam" - powiedział Johnson na konferencji prasowej, która co do zasady poświęcona była pandemii koronawirusa.

Wcześniej o solidarności z Polską mówił też jego rzecznik. Zapewnił on także o poparciu Wielkiej Brytanii dla integralności terytorialnej Ukrainy, co ma związek z doniesieniami o koncentracji rosyjskich wojsk w pobliżu granicy tego państwa. "Widzimy niepokojącą sytuację na tej granicy. Pozostajemy niezachwiani w poparciu dla integralności terytorialnej Ukrainy i nadal będziemy ich wspierać w obliczu rosyjskiej wrogości" - mówił.

Rzecznik skrytykował również białoruskiego przywódcę Alaksandra Łukaszenkę za kryzys migracyjny na granicy z Polską. "To, co widzimy, to najnowsze z serii odrażających prób reżimu Łukaszenki, by wywołać kryzys migracyjny, osłabić Polskę i innych w regionie. Jesteśmy solidarni z naszymi europejskimi partnerami i jesteśmy zobowiązani do zapewnienia, że reżim Łukaszenki zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za swoje działania" - podkreślił rzecznik.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński