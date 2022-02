W. Brytania: Premier Johnson: nakładamy na Rosję najszerszy pakiet sankcji w historii (aktualizacja)

Wielka Brytania ogłasza największy i najbardziej dotkliwy pakiet sankcji gospodarczych, jaki kiedykolwiek widziała Rosja - oświadczył w czwartek po południu brytyjski premier Boris Johnson w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę.

"Putin zostanie potępiony w oczach świata i historii. Nigdy nie będzie w stanie zmyć krwi Ukrainy ze swoich rąk. Mimo że Wielka Brytania i nasi sojusznicy do ostatniej chwili próbowali wszelkich sposobów dyplomacji, muszę stwierdzić, że (prezydent Władimir) Putin zawsze był zdecydowany zaatakować swojego sąsiada, bez względu na to, co zrobimy. Teraz widzimy go tym, kim jest - splamionym krwią agresorem, który wierzy w imperialny podbój" - mówił Johnson w Izbie Gmin, ogłaszając składający się z 10 elementów pakiet sankcji.

Są to: przyszłe zamrożenie aktywów wszystkich głównych banków rosyjskich w Wielkiej Brytanii, w tym natychmiastowe zamrożenie aktywów VTB, którego aktywa wynoszą 154 mld funtów; złożenie we wtorek projektu ustawy, która zablokuje wszystkim rosyjskim firmom możliwość pozyskiwania środków finansowych na rynkach brytyjskich; nałożenie sankcji na osoby, podmioty i ich filie, w tym na Rostec, największą rosyjską firmę zbrojeniową; wprowadzenie natychmiastowego zakazu lądowania w Wielkiej Brytanii dla samolotów linii Aerofłot; natychmiastowe zawieszenie licencji na eksport do Rosji produktów podwójnego zastosowania, obejmujące produkty, które mogą być wykorzystane do celów wojskowych; przyjęcie w ciągu kilku dni przepisów zakazujących eksportu do Rosji szerokiej gamy zaawansowanych technologii; wprowadzenie przepisów ograniczających wysokość depozytów, jakie obywatele rosyjscy będą mogli posiadać na brytyjskich kontach bankowych; współpracę z sojusznikami z G7 i NATO w celu odcięcia Rosji od dostępu do systemu płatności SWIFT; rozszerzenie pełnego zakresu tych środków na Białoruś; przedstawienie przed przerwą wielkanocną projektu ustawy o przestępczości gospodarczej, która pozwoli podjąć działania przeciwko Rosjanom gromadzącym fundusze w Wielkiej Brytanii.

"Łącznie zamrozimy aktywa wobec ponad 100 nowych podmiotów i osób, oprócz setek, które już objęliśmy tym wcześniej. Obejmuje to wszystkich głównych producentów, którzy wspierają machinę wojenną Putina" - mówił Johnson. Zapewnił, że "oligarchowie w Londynie nie będą mieli gdzie się ukryć" i jeśli chodzi o dalsze środki, "nic nie jest wykluczone".

Podkreślił, że jego rząd będzie wspierał Ukraińców "gospodarczo, dyplomatycznie, politycznie i - tak - militarnie", ale powtórzył, że powodzenie przedstawionych środków zależy od "jedności naszych sojuszników".

Brytyjski rząd wyjaśnił, że wśród oligarchów, którzy objęci zostali teraz sankcjami, są osoby szczególnie blisko związane z Kremlem, w tym najmłodszy rosyjski miliarder i były mąż córki Władimira Putina, Kiriłł Szamałow, prezes i dyrektor generalny banku PSB Piotr Fradkow, wiceprezes banku VTB Denis Bortnikow, dyrektor generalny United Aircraft Corporation Jurij Sliusar i dyrektor generalna Novikombanku Jelena Gieorgijewa.

Jak wskazali brytyjscy urzędnicy, oczekuje się, że skutki gospodarcze skoordynowanych z sojusznikami sankcji będą znaczące, potencjalnie mogą obniżyć PKB Rosji o kilka punktów procentowych w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński