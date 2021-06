W. Brytania: Premier Johnson: nasz okręt był na wodach Ukrainy, a nie Rosji

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, odnosząc się do środowego incydentu na Morzu Czarnym, podtrzymał w czwartek zdanie, że brytyjski okręt HMS Defender płynął legalnie po ukraińskich wodach, a rosyjskie siły nie oddały w jego stronę żadnych strzałów ostrzegawczych.

Zapytany, czy Rosjanie oddali strzały ostrzegawcze, Johnson odparł, że to nie od niego pochodziła ta informacja.

"Jak rozumiem, lotniskowcowa grupa uderzeniowa postępowała w sposób, jakiego można by się spodziewać na wodach międzynarodowych i zgodnie z prawem" - powiedział. "Nie uznajemy rosyjskiej aneksji Krymu - była ona nielegalna. To są wody ukraińskie i całkowicie słuszne było ich użycie, aby dostać się z punktu A do punktu B" - podkreślił premier.

Do incydentu doszło w pobliżu przylądka Fiolent na południu zaanektowanego przez Rosję w 2014 roku Krymu. Rosja uznaje wody otaczające Półwysep Krymski za swoje wody terytorialne, jednak społeczność międzynarodowa, w tym Wielka Brytania, nie uznała aneksji i uważa je za wody ukraińskie.

Wcześniej w czwartek do sprawy odniósł się też minister spraw zagranicznych Dominic Raab, który również powiedział, że żadnych strzałów nie było, a rosyjską relację nazwał "przewidywalnie niedokładną".

W czwartek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow określił incydent na Morzu Czarnym jako świadomie przygotowaną prowokację i zapowiedział, że rosyjskie siły zbrojne będą zajmować "dość twardą postawę wobec tego rodzaju prowokacji".

Ministerstwo obrony Rosji poinformowało w środę, że rosyjskie okręty patrolowe oddały strzały ostrzegawcze w kierunku HMS Defender, a samolot zrzucił bomby w jego pobliżu w związku z tym, że okręt miał wpłynąć na wody terytorialne tego kraju. Brytyjskie ministerstwo obrony zdementowało później te informacje, wyjaśniając, że żadnych strzałów ostrzegawczych nie było.

