W. Brytania: Premier Johnson: nasze zaangażowanie w sprawy Polski jest niezachwiane

Premier Boris Johnson podkreślił, że zaangażowanie Wielkiej Brytanii w sprawy Polski jest niezachwiane i poparte rozmieszczeniem dodatkowych 350 brytyjskich żołnierzy - przekazało biuro szefa brytyjskiego rządu po jego rozmowie z premierem Mateuszem Morawieckim.

"Obaj przywódcy omówili znaczenie zjednoczonego frontu w obliczu rosyjskiej agresji, a premier Morawiecki podziękował premierowi (Johnsonowi) za wsparcie Wielkiej Brytanii dla bezpieczeństwa Polski. Premier powiedział, że zaangażowanie Wielkiej Brytanii w sprawy Polski jest niezachwiane i poparte rozmieszczeniem dodatkowych 350 brytyjskich żołnierzy, którzy przybyli do kraju dziś rano" - napisano w komunikacie wydanym przez Downing Street po czwartkowej rozmowie obu polityków w Warszawie.

"Przywódcy zgodzili się również, że bezpieczeństwo europejskie jest kluczowe dla szerszej globalnej stabilności i wezwali Rosję do złagodzenia napięć na granicy z Ukrainą. Obaj przywódcy zgodzili się co do znaczenia kontynuowania dialogu dyplomatycznego z Rosją i zapewnienia, że szeroka koalicja krajów ma gotowy skoordynowany pakiet sankcji" - dodano.

Według komunikatu, tematem rozmowy był także protokół w sprawie Irlandii Północnej, a Johnson podkreślił, że Wielka Brytania i UE muszą współpracować, aby pilnie znaleźć rozwiązania dla istotnych problemów, z którymi boryka się obecnie Irlandia Północna.

Przed przylotem do Warszawy Johnson spotkał się w Brukseli z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem, a po rozmowie z Mateuszem Morawieckim brytyjski premier spotka się też z prezydentem Andrzejem Dudą.