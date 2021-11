W. Brytania: Premier Johnson: nie jesteśmy skorumpowanym krajem

Premier Boris Johnson zapewnił w środę, że Wielka Brytania "nie jest w najmniejszym stopniu skorumpowanym krajem". Powiedział jednak, że posłowie, którzy łamią parlamentarne zasady dotyczące podejmowania drugiej pracy, powinni zostać ukarani.

Odniósł się w ten sposób do nabrzmiewającej afery dotyczącej podejmowania przez posłów dodatkowych płatnych zajęć. Samo podejmowanie dodatkowej pracy poza wykonywaniem obowiązków poselskich nie jest zakazane, o ile zostało odpowiednio zgłoszone i nie prowadzi do konfliktu interesów, np. w postaci lobbowania w parlamencie na rzecz pracodawcy. A tak było w przypadku byłego już posła konserwatystów Owena Patersona, od którego obecna afera się zaczęła.

"Naprawdę wierzę, że Wielka Brytania nie jest w najmniejszym stopniu skorumpowanym krajem i naprawdę uważam, że nasze instytucje nie są skorumpowane. Mamy bardzo, bardzo twardy system demokracji parlamentarnej i kontroli, nie tylko ze strony mediów" - mówił Johnson zapytany o tę sprawę. Dodał, że od "setek lat" posłowie mieli również inne zajęcia i jego zdaniem to wzmocniło brytyjską demokrację, ponieważ wyborcy "czują, że parlamentarzyści muszą mieć doświadczenie w świecie".

"Ale jeśli ten system ma być kontynuowany dzisiaj, to kluczowe jest, aby posłowie przestrzegali zasad. Musicie stawiać swoją pracę jako posła na pierwszym miejscu i musicie poświęcić się przede wszystkim i ponad wszystko swoim wyborcom, ludziom, którzy wysyłają was do Westminsteru, do parlamentu" - przekonywał. "Uważam, że tych, którzy łamią zasady, którzy nie stawiają interesów swoich wyborców na pierwszym miejscu, powinny spotkać odpowiednie sankcje i kary" - podkreślił.

To najbardziej zdecydowana jak to tej pory deklaracja Johnsona w tej sprawie. Ponieważ Paterson, któremu udowodniono złamanie zasad dotyczących płatnego lobbingu, już sam zrezygnował z mandatu, teraz główna uwaga skupia się na osobie byłego prokuratora generalnego Geoffreya Coxa.

Jak ujawniły media, zarobił on ponad 800 tys. funtów pracując jako adwokat w firmie prawniczej Withers, która reprezentuje rząd Brytyjskich Wysp Dziewiczych w sprawie korupcyjnej, wniesionej przez rząd brytyjski, a wiosną tego roku, gdy Izba Gmin z powodu restrykcji covidowych obradowała zdalnie, uczestniczył w jej posiedzeniach będąc właśnie na tym karaibskim archipelagu. Cox zapewnił na swojej stronie internetowej, że nie uważa, by naruszył zasady. "Sir Geoffrey regularnie pracuje po 70 godzin w tygodniu i zawsze upewnia się, że sprawy jego wyborców mają pierwszorzędne znaczenie i są w pełni realizowane" - oświadczyło jego biuro.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński