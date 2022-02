W. Brytania: Premier Johnson: Putin jest splamionym krwią agresorem

Prezydent Rosji Władimir Putin od początku był zdecydowany na agresję, niezależnie od zabiegów dyplomatycznych, bo jest splamionym krwią agresorem - powiedział w czwartek brytyjski premier Boris Johnson.

"Putin zostanie potępiony w oczach świata i historii. Nigdy nie będzie w stanie zmyć krwi Ukrainy ze swoich rąk. Mimo że Wielka Brytania i nasi sojusznicy do ostatniej chwili próbowali wszelkich sposobów dyplomacji, muszę stwierdzić, że Putin zawsze był zdecydowany zaatakować swojego sąsiada, bez względu na to, co zrobimy. Teraz widzimy go tym, kim jest - splamionym krwią agresorem, który wierzy w imperialny podbój" - mówił Johnson w Izbie Gmin.

Brytyjski premier ogłosił składający się z 10 elementów pakiet sankcji gospodarczych, który jak podkreślił, są najszerszymi sankcjami, jakie kiedykolwiek Wielka Brytania nałożyła na Rosję.