Wielka Brytania: Putin skłonny do pełnej inwazji, sankcje będą jeszcze dziś

Prezydent Rosji Władimir Putin jest "skłonny do inwazji na Ukrainę na pełną skalę", a jeśli to się stanie Wielka Brytania zrobi wszystko, by zakończyło się to fiaskiem - oświadczył we wtorek rano brytyjski premier Boris Johnson.

Po porannym posiedzeniu rządowego sztabu kryzysowego zapowiedział, że Wielka Brytania w trybie natychmiastowym nałoży sankcje, a ich szczegóły będą ogłoszone jeszcze we wtorek w Izbie Gmin.

"Obawiam się, że wszystko wskazuje na to, że prezydent Putin jest rzeczywiście skłonny do inwazji na Ukrainę na pełną skalę, do opanowania, podporządkowania sobie niezależnego, suwerennego kraju europejskiego i myślę, że - powiedzmy to sobie jasno - będzie to absolutnie katastrofalne w skutkach" - oświadczył Johnson.