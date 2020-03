W. Brytania: Premier Johnson: rozprzestrzenianie się koronawirusa prawdopodobne

Wielka Brytania musi być przygotowana na dalsze rozprzestrzenianie się nowego koronawirusa - powiedział w poniedziałek premier Boris Johnson po posiedzeniu rządowego sztabu kryzysowego.

"Jak myślę, kluczowe jest, aby podkreślić, że jest to problem, który może stać się bardziej znaczący dla tego kraju w ciągu najbliższych dni i tygodni. Będziemy robić wszystkie możliwe przygotowania do tego, a ten kraj jest bardzo, bardzo dobrze przygotowany" - oświadczył Johnson.

Jak dotąd w Wielkiej Brytanii potwierdzono 36 przypadków koronawirusa. Ich gwałtowny przyrost nastąpił w niedzielę, gdy wykryto 13 nowych zakażeń, w tym pierwsze w Szkocji, co oznacza, że koronawirus jest już w każdej z czterech części składowych Zjednoczonego Królestwa.

Johnson zapowiedział, że rząd ogłosi we wtorek swój główny plan działania w odpowiedzi na wybuch epidemii.

"Uzgodniliśmy również plan tak, aby jeśli i kiedy zacznie się to rozprzestrzeniać - a jak się obawiam jest to bardzo prawdopodobne - będzie w stanie podjąć kroki, które będą konieczne, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się choroby tak daleko, jak to możliwe" - powiedział Johnson.

Poniedziałkowa brytyjska prasa pisała, że rząd nie wyklucza żadnych kroków - z zamykaniem szkół, odwoływaniem wszelkich masowych zgromadzeń, zachęcaniem do pracy z domu i ograniczenia korzystania z transportu publicznego na czele, a nawet możliwe jest całkowite odcinanie od świata miast, które byłyby ogniskami choroby.

Wcześniej w poniedziałek o tym, że rozpowszechnienie się koronawirusa w całym kraju jest "bardzo prawdopodobne" mówił Paul Cosford, dyrektor rządowej agencji Public Health England.

Wywołujący groźne zapalenie płuc koronawirus pojawił się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach i do tej pory rozprzestrzenił się na ok. 60 krajów. Koronawirus zabił dotąd ponad 3 tys. osób, w zdecydowanej większości w Chinach. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia na świecie wzrosła do prawie 89 tys. W Europie największa epidemia ma miejsce we Włoszech, zwłaszcza w północnych regionach Lombardia i Wenecja Euganejska; w całym kraju odnotowano 41 zgonów.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński