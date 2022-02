Premier Wielkiej Brytanii chce pilnego zwołania szczytu NATO

Brytyjski premier Boris Johnson wezwał w czwartek do zwołania szczytu przywódców NATO tak szybko, jak to możliwe. Rosyjski atak na Ukrainę nazwał "katastrofą dla naszego kontynentu".

"To jest katastrofa dla naszego kontynentu. Dziś rano wygłoszę orędzie do narodu w sprawie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Będę również rozmawiał z pozostałymi przywódcami państw grupy G7 i wzywam do zwołania spotkania wszystkich przywódców państw NATO tak szybko, jako to możliwe" - napisał Johnson na Twitterze.

W czwartek rano Johnson przewodniczył posiedzeniu rządowego sztabu kryzysowego. Oprócz wspomnianego przez niego orędzia o godz. 17 czasu londyńskiego brytyjski premier wystąpi w Izbie Gmin.