W. Brytania: Premier Johnson złożył wieniec pod Pomnikiem Lotników Polskich

Brytyjski premier Boris Johnson złożył w piątek wieniec pod pomnikiem upamiętniającym polskich lotników, który znajduje się w jego okręgu wyborczym w zachodnim Londynie.

"Złożyłem wieniec pod Polskim Pomnikiem Wojennym w moim okręgu wyborczym ku pamięci tych wszystkich, którzy oddali życie za naszą wolność. Ich odwaga i poświęcenie dla naszego kraju nigdy nie zostaną zapomniane" - napisał Boris Johnson na Twitterze, zamieszczając także zdjęcie z tego wydarzenia.

Pomnik Lotników Polskich znajduje się w pobliżu bazy Royal Air Force Northolt w londyńskiej gminie Hillingdon, gdzie w czasie II wojny światowej stacjonowały dywizjony polskiego lotnictwa. Odsłonięty w 1948 r. pomnik jest dziełem rzeźbiarza Mieczysława Lubelskiego, a wzniesiono go z inicjatywy stowarzyszenia Polish Air Force Association. Wyryte na nim są nazwiska ponad 1900 polskich lotników, którzy stracili życie, walcząc w ramach sił alianckich. Umieszczone na nim są też elementy związane z historią i osiągnięciami polskich lotników w Wielkiej Brytanii, a całość zwieńczona jest orłem odlanym z brązu.

W zeszłym roku, przy okazji 80. rocznicy bitwy o Wielką Brytanię, podniesiono jego status do stopnia II*, co oznacza, że uznano go za "szczególnie ważny" obiekt.